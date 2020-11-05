Vanlı tamirci 20 yılda biriktirdiği bin cep telefonuna gözü gibi bakıyor

Van'da telefon tamircili\u011fi yapan \u015eahabettin \u00d6z\u00e7elik, 20 y\u0131lda biriktirdi\u011fi bin cep telefonuyla koleksiyon olu\u015fturdu.\r\n,Koleksiyonunda 1000 telefonun kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan \u00d6z\u00e7elik, "Telefonlar\u0131n hepsi \u00e7ok nadir ve de\u011ferli. Daha \u00f6nce \u00e7e\u015fitli tekliflerde bulundular ancak koleksiyonumu vermedim. Evimin bir odas\u0131n\u0131 \u00f6zel olarak telefonlar i\u00e7in tahsis ettim. Zaman zaman bakmakta zorlan\u0131yorum. \u0130n\u015fallah benden sonra ba\u015fka bir koleksiyonsever bunlar\u0131n talibi olur ve gelecek nesillere ta\u015f\u0131r." dedi.\r\n\r\n,.,Hakkari'nin Y\u00fcksekova il\u00e7esinden 4 y\u0131l \u00f6nce ailesiyle Van'a g\u00f6\u00e7 eden \u00d6z\u00e7elik, kent merkezindeki i\u015f yerinde cep telefonu tamircili\u011fi yap\u0131yor.\r\n\r\n,\u00d6z\u00e7elik, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 20 y\u0131l \u00f6nce telefonlara olan ilgisi nedeniyle mesle\u011fe ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve o g\u00fcnden bu yana cep telefonlar\u0131n\u0131n eskiyen modelleri biriktirdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nS\u00fcrekli yeni telefon modellerinin geli\u015ftirilmesi nedeniyle eskiyen modellerin \u00fcretilmedi\u011fini belirten \u00d6z\u00e7elik, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,"Bir zaman sonra insanlar\u0131n bu telefonlar\u0131 aray\u0131p bulamayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnerek koleksiyon olu\u015fturmaya karar verdim. Yeni ald\u0131\u011f\u0131m ve tamir etti\u011fim telefonlar\u0131m var. Bunlar\u0131 evimde sakl\u0131yorum. Telefonlar\u0131n hepsi \u00e7al\u0131\u015f\u0131r durumda. Bataryalar\u0131 da duruyor. Elimde 1700 telefon vard\u0131. 2 y\u0131l \u00f6nce evime h\u0131rs\u0131zlar girdi ve koleksiyonumdan benim i\u00e7in \u00e7ok de\u011ferli olan 700 tanesini \u00e7ald\u0131lar."\r\n\r\n,Cep telefonlar\u0131na olan ilgisiyle dikkati \u00e7eken \u00d6z\u00e7elik, 20 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 mesle\u011finde eskiyen modelleri biriktirerek kendi koleksiyonunu olu\u015fturmaya karar verdi.\r\n\r\nBu s\u00fcre i\u00e7inde \u00d6z\u00e7elik'in farkl\u0131 modellerde biriktirdi\u011fi yakla\u015f\u0131k 1700 cep telefondan 700'\u00fcn\u00fc evine giren h\u0131rs\u0131zlar \u00e7ald\u0131.,Kalan cep telefonlar\u0131n\u0131 evinin bir odas\u0131nda sergileyen \u00d6z\u00e7elik, \u00fcretildi\u011fi d\u00f6nemlerde binlercesi sat\u0131lan telefonlara \u00f6zenle bak\u0131yor.\r\n\r\n