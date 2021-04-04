Vatan sevgisini dağlara yazdı

Mahallelerinin en y\u00fcksek tepesine yaz\u0131lan yaz\u0131n\u0131n yoldan gelip ge\u00e7enlerin de ilgisini \u00e7ekti\u011fini belirten Mahalle Muhtar\u0131 Rasim Ak, \u201cBu bir vatan sevgisidir, bayrak sevgisidir. Tepenin ismi Kale Tepesi\u2019dir. Vatansever mahalle sakinimiz buraya trakt\u00f6r\u00fcyle \u0130stiklal Mar\u015f\u0131\u2019n\u0131n bir sat\u0131r\u0131n\u0131 yazd\u0131\u201d dedi.,,G\u00f6lba\u015f\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7eltek Mahallesi\u2019nde ya\u015fayan ve \u00e7ift\u00e7ilik yapan Bayram Ak, b\u00f6lgenin en hakim tepesi olan Kale Tepesi\u2019ne trakt\u00f6r\u00fc ile topra\u011f\u0131n \u00fczerine \u201cKorkma, s\u00f6nmez bu \u015fafaklarda y\u00fczen al sancak\u201d yazd\u0131.\r\n\r\n,Bir g\u00fcn boyunca yaz\u0131y\u0131 yazmak i\u00e7in u\u011fra\u015fan Bayram Ak, yaz\u0131y\u0131 vatan i\u00e7in gazi olan ve can\u0131n\u0131 feda eden \u015fehitlere hediye etti\u011fini s\u00f6yledi.,\u00c7anakkale Sava\u015f\u0131\u2019n\u0131n 106. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc nedeniyle kendisinin de bir \u015feyler yapmak istedi\u011fini ifade eden Bayram Ak, \u201cEcdad\u0131m kan vermi\u015f, can vermi\u015f, can alm\u0131\u015f, bende bir \u00e7ift\u00e7i olarak istedim ki, gideyim buraya trakt\u00f6rle bir yaz\u0131 yazay\u0131m.","\u00c7ift\u00e7ili\u011finde biraz becerisini g\u00f6stermek i\u00e7in buraya yaz\u0131y\u0131 yazd\u0131m ama bir \u00f6l\u00e7\u00fcm yok, g\u00f6z karar\u0131yla yapt\u0131m. \u00d6nce, \u2018korkma\u2019 yazd\u0131m, bakt\u0131m oluyor mu? Devam\u0131nda ka\u011f\u0131da yazd\u0131m ki harfleri hata yapmay\u0131m. Hatas\u0131 yok, d\u00fczeltmesi yok. D\u00fcnya milleti biliyor ki, T\u00fcrkiye\u2019ye kimse gem vuramaz, asla boyunduruk alt\u0131na alamaz, Allah\u2019\u0131n izniyle kimse diz \u00e7\u00f6kt\u00fcremez. Onun i\u00e7in \u00c7eltek k\u00f6y\u00fc ad\u0131na ben bu yaz\u0131y\u0131 yazd\u0131m\u201d diye konu\u015ftu.