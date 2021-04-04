Vatan sevgisini dağlara yazdı

Gölbaşı ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilik yapan Bayram Ak, bölgenin en hakim tepesi olan Kale Tepesi’ne traktörü ile toprağın üzerine “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” yazdı.