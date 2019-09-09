Vatandaşlar farketti, polis 3 gün nöbet tuttu

Ge\u00e7en Cuma g\u00fcn\u00fc ak\u015fam saatlerinde Safranbolu Deretarla Sokak\u2019tan ge\u00e7en vatanda\u015flar istinat duvar\u0131 \u00fczerinde toprak sette aslan fig\u00fcrl\u00fc kaya par\u00e7as\u0131n\u0131 fark etti. ,Vatanda\u015flar tarihi eser olabilece\u011fini de\u011ferlendirip polise haber verdi. Gelen polis ekibi, tarihi eser olma ihtimalini de\u011ferlendirerek \u00fczerine naylonla \u00f6rt\u00fcp g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. ,Karab\u00fck K\u00fclt\u00fcr Varl\u0131klar\u0131n\u0131 Koruma B\u00f6lge Kurulu M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, durumu Kastamonu M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine bildirdi. Hafta sonu olmas\u0131 nedeniyle ekipler gelemeyince polis ekipleri aslan fig\u00fcrl\u00fc kayan\u0131n ba\u015f\u0131nda geceli g\u00fcnd\u00fczl\u00fc n\u00f6bet tuttu.\r\n\r\n,Kastamonu M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, bug\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde gelerek incelemede bulundu. Belediye i\u015f\u00e7ileri fig\u00fcr\u00fc yerinden s\u00f6kerek otomobile ta\u015f\u0131d\u0131. Aslan fig\u00fcr\u00fcn\u00fc kentte heykelt\u0131ra\u015fl\u0131k yapan bir ki\u015finin koydu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcrken, aslan fig\u00fcrl\u00fc kaya par\u00e7as\u0131n\u0131n tarihi eser olup olmad\u0131\u011f\u0131 yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan belirlenecek.,Belediye i\u015f\u00e7isi Soner Kaya, polise aslan fig\u00fcrl\u00fc kaya par\u00e7as\u0131n\u0131 50 ya\u015flar\u0131nda birisinin toprak sete koyarken g\u00f6rd\u00fcklerini belirterek, "Ge\u00e7en Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle saatlerinde yeme\u011fe gidiyorduk. ,2 tane kova getirmi\u015f. Aslan\u0131 da duvar\u0131n \u00fczerine koyup oraya monte etti. Pek ciddiye almad\u0131k. \u00d6\u011fleden sonra bakt\u0131k ki oraya monte etmi\u015f" dedi.\r\n\r\n,.