Vedat Milor’dan takipçisine büyük jest

\u00dcnl\u00fc yemek ele\u015ftirmeni Vedat Milor, ailesinden uzakta ya\u015fayan \u00f6\u011frenci takip\u00e7isine ev yap\u0131m\u0131 konserve g\u00f6nderdi.,\u00dcnl\u00fc ele\u015ftirmen, sosyal medya \u00fczerinden mesajla\u015ft\u0131\u011f\u0131 takip\u00e7isine annesinin evinde hissetmesi i\u00e7in kargoyla konserve g\u00f6nderdi. Hediyesi eline ge\u00e7en takip\u00e7i, gelen konserveyi ve Vedat Milor'un i\u00e7ine yazd\u0131\u011f\u0131 "Kendini ana evinde hissedece\u011fin tek hediye olmal\u0131" notunu payla\u015ft\u0131.,Sosyal medyay\u0131 olduk\u00e7a aktif kullanan ve zaman zaman payla\u015f\u0131mlar\u0131yla g\u00fcndem olan Vedat Milor, bu kez bir takip\u00e7isini sevindirdi.,Milor, kendisine "Vedat Bey, \u00f6\u011frenci evinde 3 ki\u015fi kal\u0131yoruz. Makarna harici di\u011fer tatlar\u0131 unuttuk. B\u00f6yle kendimizi ana evinde hissedece\u011fimiz bir hediyeniz yok mudur?" Diye mesaj atan takip\u00e7isine kay\u0131ts\u0131z kalmad\u0131.,Milor, kendisinden yemek konusunda istekte bulunan takip\u00e7isinin bu mesaj\u0131na, "DM kutunu kontrol et karde\u015fim" diyerek Twitter'\u0131n \u00f6zel mesaj b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden irtibata ge\u00e7ti.,\u00dcnl\u00fc gurme ile mesajla\u015fmalar\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan yay\u0131nlayan ki\u015fiye Milor, "Adresini ver karde\u015fim" dedi. Milor'un takip\u00e7isi ald\u0131\u011f\u0131 mesaj kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131. "Abi ben tr\u00f6ll\u00fcne payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131m onu \u015foktay\u0131m" diye kar\u015f\u0131l\u0131k veren takip\u00e7iye Milor, "\u0130stiyor musun istemiyor musun?" diyerek kar\u015f\u0131l\u0131k verdi.