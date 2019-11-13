Vedat Muriç'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!

EURO 2020 hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in \u00c7ekya ve \u0130ngiltere ile final niteli\u011finde iki ma\u00e7a \u00e7\u0131kacak olan Kosova, Vedat Muri\u00e7'ten gelen haberle sars\u0131ld\u0131., Y\u0131ld\u0131z futbolcu, Kas\u0131mpa\u015fa m\u00fccadelesinde ayak bile\u011finden sakatl\u0131k ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131. Bile\u011fi d\u00f6nen ve bu nedenle \u00e7ok a\u011fr\u0131s\u0131 olan Muri\u00e7, buna ra\u011fmen milli tak\u0131m kamp\u0131na kat\u0131ld\u0131. Ancak y\u0131ld\u0131z futbolcunun a\u011fr\u0131s\u0131 ge\u00e7medi. 25 ya\u015f\u0131ndaki forvetin \u00c7ekya ve \u0130ngiltere kar\u015f\u0131s\u0131nda oynamas\u0131 halinde sakatl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ciddi bir boyuta ula\u015faca\u011f\u0131 tespit edildi.,Bunun \u00fczerine Fenerbah\u00e7e'nin y\u0131ld\u0131z\u0131 futbolcusu kadrodan \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. Golc\u00fc oyuncu, \u0130stanbul'a d\u00f6necek. Burada Fenerbah\u00e7e Sa\u011fl\u0131k Ekibi taraf\u0131ndan kontrolden ge\u00e7irilecek olan Vedat Muri\u00e7'in tedavisine hemen ba\u015flanacak.,Kosova Futbol Federasyonu'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Futbolcumuzun t\u00fcm \u00e7abas\u0131na ve oynamak i\u00e7in g\u00f6sterdi\u011fi azme ra\u011fmen \u0130svi\u00e7re'de yap\u0131lan sa\u011fl\u0131k kontrollerinin ard\u0131ndan kadrodan \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 karar\u0131 al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r" denildi.,Euro 2020 Elemeleri'nde 6 ma\u00e7ta 4 golle Kosova'n\u0131n en skorer ismi konumunda bulunan Muri\u00e7'in tedavisine \u0130stanbul'da devam edece\u011fi belirtildi. ,Sar\u0131-lacivertli kul\u00fcb\u00fcn konuyla ilgili bilgilendirmesinde oyuncunun tedbir ama\u00e7l\u0131 milli tak\u0131m kadrosundan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 vurgulansa da Fenerbah\u00e7e'nin milli ara sonras\u0131 BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda yapaca\u011f\u0131 ma\u00e7ta forma giyememe tehlikesi bulundu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.