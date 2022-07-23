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Türkiye Gazetesi

Vedat Muriqi Mallorca'ya 5 yıllık imza attı! Kosovalı santrforun bonservis bedeli 9.3 milyon euro

Vedat Muriqi Mallorca'ya 5 yıllık imza attı! Kosovalı santrforun bonservis bedeli 9.3 milyon euro

Geçen sezon devre arasında La Liga ekibi Mallorca'ya transfer olan ve İspanya'da kendini kanıtlayan Vedat Muriqi'nin 10.5 milyon euro bonservisle Belçika şampiyonu Club Brugge'e transfer olması bekleniyordu. Ancak sağlık kontrolleri ve imza için Belçika'ya giden santrforun transferi son anda iptal olmuştu. 28 yaşındaki santrfor, Mallorca'ya 5 yıllık imza attı ve kriz çözüldü. La Liga ekibi yeni golcüsü için 9.3 milyon euro bonservis ödedi.

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