Veterinere götürülen köpeğin vücudunda onlarca saçma çıktı

Halsizli\u011fi nedeniyle bak\u0131mevine g\u00f6nderilen ve burada tedavisine ba\u015flanan k\u00f6pe\u011fin, veterinerde \u00e7ekilen r\u00f6ntgeni ac\u0131 ger\u00e7e\u011fi ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.,Bodrum'un Ba\u011fla b\u00f6lgesindeki bir sitede bulunan 5-6 ya\u015flar\u0131ndaki kangal cinsi k\u00f6pek bitkin halde bulundu. D\u0131\u015far\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda v\u00fccudunda herhangi bir yaras\u0131 g\u00f6r\u00fclmeyen k\u00f6pek, i\u015ftahs\u0131zl\u0131k ve kusma \u015fikayetleri ile bak\u0131mevine, ard\u0131ndan da veteriner klini\u011fine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Yap\u0131lan kontrollerinde eklem hastal\u0131\u011f\u0131 ve kan paraziti te\u015fhis edilen k\u00f6pe\u011fe ayr\u0131ca r\u00f6ntgen \u00e7ekildi. \u00c7ekilen r\u00f6ntgen sonucunda k\u00f6pe\u011fin v\u00fccudunda onlarca sa\u00e7ma ile ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Ne zaman vuruldu\u011fu bilinmeyen k\u00f6pe\u011fin tedavisi s\u00fcr\u00fcyor.,K\u00f6pe\u011fi vuran ki\u015fi veya ki\u015filerin bulunmas\u0131 i\u00e7in ise \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. (\u0130HA)