Virüs avcısı Covid-19 SAVAR Ankara sokaklarında

Mamak Belediyesi’nin kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem olarak geliştirdiği virüs avcısı Covid-19 SAVAR’ın ünü Mamak sınırlarını aştı.