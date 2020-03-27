Virüs avcısı Covid-19 SAVAR Ankara sokaklarında

Mamak Belediyesi\u2019nin kendi m\u00fchendis ve ustalar\u0131yla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek \u00fczere bas\u0131n\u00e7l\u0131 bir sistem olarak geli\u015ftirdi\u011fi vir\u00fcs avc\u0131s\u0131 Covid-19 SAVAR\u2019\u0131n \u00fcn\u00fc Mamak s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131.,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftadan itibaren Mamak\u2019\u0131n t\u00fcm cadde ve sokaklar\u0131nda dezenfekte i\u015flemi s\u00fcrd\u00fcren Covid-19SAVAR, talep \u00fczerine \u0130vedik OSB, Akyurt, Kalecik, \u00c7ubuk, Kahramankazan, K\u0131z\u0131lcahamam, Evren, \u00c7ubuk, Bala, \u015eerefliko\u00e7hisar ve \u00c7aml\u0131dere\u2019nin t\u00fcm cadde ve sokaklar\u0131nda dezenfekte uygulamas\u0131 yapt\u0131.,Vatanda\u015flar\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumak ad\u0131na tedbir ama\u00e7l\u0131 dezenfekte i\u015flemlerini aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerinin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Mamak Belediye Ba\u015fkan\u0131 Murat K\u00f6se, \u201cKorona vir\u00fcs tehdidi olu\u015fmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 andan itibaren \u00f6nlemlerimizi artt\u0131rd\u0131k. Vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 engellemek ad\u0131na b\u00fct\u00fcn imkanlar\u0131m\u0131z\u0131 seferber ediyoruz. , Kendi usta ve m\u00fchendislerimizle imal etti\u011fimiz, yaln\u0131zca Ankara\u2019da de\u011fil, T\u00fcrkiye\u2019de ilk olan, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta gece ve g\u00fcnd\u00fcz olmak \u00fczere 3 vardiya halinde Mamak genelinde cadde ve sokaklar\u0131 dezenfekte eden Covid-19 SAVAR, talep do\u011frultusunda Ankara\u2019m\u0131z\u0131n il\u00e7elerinde de cadde ve sokaklar\u0131 dezenfekte etti.,Covid-19 SAVAR ad\u0131 verilen ara\u00e7 \u00fczerine monte edilerek, geni\u015f alanlar\u0131 kolayca dezenfekte eden arac\u0131n Ar-Ge \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 Mamak Belediyemize ait. ,Caddelerimizi dezenfekte eden bu sistemi talep do\u011frultusunda ba\u015fka il\u00e7elerimize g\u00f6ndermeye devam edece\u011fiz. T\u00fcm imkanlar\u0131m\u0131zla G\u00fczel Ankara\u2019m\u0131zda seferberiz\u201d dedi. (\u0130HA)