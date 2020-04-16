Virüs Çin'den tabutlar Sivas'tan!

Koronavir\u00fcse \u00f6zel Sivas\u2019ta \u00fcretilen antibakteriyel tabutlar, Amerika, Almanya, \u0130talya ve \u0130spanya ba\u015fta olmak \u00fczere 16 \u00fclkeye ihra\u00e7 ediliyor.,Koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcmlerinde kullan\u0131lan tek kullan\u0131ml\u0131k tabutlar, cenazeyle birlikte g\u00f6m\u00fclerek vir\u00fcs\u00fcn topra\u011fa bula\u015fmas\u0131n\u0131 \u00f6nl\u00fcyor.,D\u00fcnyada ve T\u00fcrkiye'de etkisini devam ettiren koron vir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla \u00f6l\u00fcm say\u0131s\u0131 yakla\u015f\u0131k 130 bini buldu. Sivas\u2019ta \u0130\u015f Geli\u015ftirme Merkezi b\u00fcnyesinde hizmet veren bir firma, koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcmlerine \u00f6zel tek kullan\u0131ml\u0131k antibakteriyel tabut \u00fcretti. ,Koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcmlerine \u00f6zel tek kullan\u0131ml\u0131k tabutlar\u0131n 16 \u00fclkeye ihra\u00e7 edildi\u011fini belirten firma y\u00f6netim kurulu ba\u015fkan\u0131 Volkan Y\u0131lmaz, \u201cFirmam\u0131z T\u00fcrkiye geneli morg, otopsi, kadavra ve anatomi ekipmanlar\u0131 \u00fcretmektedir. Covid-19\u2019un ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 ile birlikte Covid-19 cenazelerine \u00f6zel antibakteriyel kur\u015fun kaplama tabutlar \u00fcrettik. ,Bu tabutlar tamamen antibakteriyeldir. Bakteri ge\u00e7irmez. Tabutlar\u0131m\u0131z tamamen Covid-19 cenazelerine \u00f6zeldir. Sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 genelde t\u00fcm belediyelere yap\u0131yoruz, kurumlara yap\u0131yoruz. ,Yurt d\u0131\u015f\u0131nda da 16 \u00fclke talepte bulundu. Ba\u015fl\u0131ca Amerika, Hollanda, \u0130spanya, \u0130talya ve Almanya talepte bulundu. 350-400 dolar aras\u0131nda fiyat band\u0131m\u0131z var. Tabutumuzun \u00f6zelli\u011fi tek kullan\u0131ml\u0131k olmas\u0131. \u0130\u00e7erisi antibakteriyel oldu\u011fu i\u00e7in cenazeyi koydu\u011fumuz zaman tabutla birlikte g\u00f6m\u00fclebiliyor\u201c dedi. (\u0130HA),Kur\u015fun kaplama \u00e7elik kullan\u0131larak \u00fcretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, T\u00fcrkiye'de tek olma \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yor. Koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcmlerine \u00f6zel olarak \u00fcretilen patentli tabutlar, can kayb\u0131n\u0131n yo\u011fun oldu\u011fu Amerika, Almanya, \u0130talya ve \u0130spanya ba\u015fta olmak \u00fczere 16 \u00fclkeye ihra\u00e7 ediliyor.