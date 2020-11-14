Visca'dan Fenerbahçe adımı! 'Gümüşdağ ile görüştü' iddiası

Fenerbah\u00e7e'nin yakla\u015f\u0131k 2 sezondur Ba\u015fak\u015fehirli Edin Visca'y\u0131 transfer etmek istedi\u011fi biliniyor.\r\n\r\nSar\u0131-lacivertli ekipte Emre Bel\u00f6zo\u011flu'nun sportif direkt\u00f6rl\u00fc\u011fe gelmesinin ard\u0131ndan bu transfer konusunda daha somut ad\u0131mlar at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti.,Fanatik'in haberine g\u00f6re; Sar\u0131-lacivertliler, Ba\u015fak\u015fehir cephesinden haber beklerken fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.\r\n\r\nEmre Bel\u00f6zo\u011flu ile s\u00fcrekli kontakta bulunan 30 ya\u015f\u0131ndaki Bosnal\u0131 kanat oyuncusunun, Ba\u015fak\u015fehir Ba\u015fkan\u0131 G\u00f6ksel G\u00fcm\u00fc\u015fda\u011f ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcp Fenerbah\u00e7e'ye gitme iste\u011fini dile getirdi\u011fi bildirildi.,Ba\u015fkan G\u00f6ksel G\u00fcm\u00fc\u015fda\u011f sezon ba\u015f\u0131nda \u00e7\u0131kan haberleri "Haberlere bakacak olursak, Edin Visca bizden ayr\u0131l\u0131yormu\u015f. \u0130rfan Can Kahveci de \u00f6yle. Takas pazarl\u0131klar\u0131, Visca'ya kar\u015f\u0131l\u0131k iki futbolcunun \u00f6nerildi\u011fi s\u00f6yleniyor, \u015fa\u015f\u0131r\u0131yorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc bunlar ger\u00e7ek de\u011fil. Ne telefonla, ne yaz\u0131l\u0131, ne de s\u00f6zl\u00fc bir teklif ald\u0131k. Kimse kap\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7almad\u0131" diyerek yalanlam\u0131\u015ft\u0131.,Visca'n\u0131n "Uzun s\u00fcredir bu kul\u00fcbe t\u00fcm samimiyetimle hizmet ettim. Art\u0131k benim i\u00e7in bir yenilik zaman\u0131 geldi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum., Fenerbah\u00e7e'nin teklifini d\u00fc\u015f\u00fcnmenizi istiyorum" dedi\u011fi gelen haberler aras\u0131nda...,Sezon ba\u015f\u0131nda 18 transfere imza atan Fenerbah\u00e7e, devre aras\u0131 i\u00e7in bir bomba daha patlatmak \u00fczere! S\u00fcper Lig'de dengeleri de\u011fi\u015ftirecek bir son dakika transfer geli\u015fmesi ya\u015fan\u0131yor...