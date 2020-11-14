Visca'dan Fenerbahçe adımı! 'Gümüşdağ ile görüştü' iddiası

Sezon başında 18 transfere imza atan Fenerbahçe, devre arası için bir bomba daha patlatmak üzere! Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor...