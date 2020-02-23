Vizesiz ve çok ucuz 10 adres! Şimdi tam zamanı…

\u0130\u015fte tam da \u015fu s\u0131ralar gidilmesi gereken hem vizesiz hem de \u00e7ok ucuz olan 10 Avrupa \u00fclkesi\u2026,Adriyatik k\u0131y\u0131lar\u0131yla \u00e7evrili Arnavutluk yeni yeni turizm konusunda ataklar yap\u0131yor. Asl\u0131nda \u00fclkenin denize k\u0131y\u0131s\u0131 \u00e7ok ancak bu konuda tesis s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 da \u00e7ok. Ba\u015fkent Tiran\u2019\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, eski Osmanl\u0131 konaklar\u0131yla \u00fcnl\u00fc Berat ve yine tarihi kenti \u0130\u015fkodra gezilebilir.,\u00d6zellikle Berat, Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu'nun be\u015f as\u0131r h\u00fck\u00fcm s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc tarihi evleriyle Safranbolu\u2019nun ikizi gibi\u2026,2400 y\u0131ll\u0131k \u015fehrin kalesinin eteklerindeki evler ve sokaklar g\u00f6r\u00fclmeye de\u011fer. Kur\u015funlu Cami, H\u00fcnk\u00e2r Cami, Saat Cami ve Bek\u00e2rlar Cami g\u00fcn\u00fcm\u00fcze ula\u015fmay\u0131 ba\u015faran Osmanl\u0131 eserleri. Ulusal Etnografya M\u00fczesi ve Halveti Tekkesi de gezilmesi gereken yerler aras\u0131nda\u2026,Avrupa\u2019n\u0131n yeni ve k\u00fc\u00e7\u00fck \u00fclkelerinden Kosova da T\u00fcrk k\u00fclt\u00fcr\u00fc izleri ta\u015f\u0131yan bir \u00fclke\u2026 Ba\u015fkent Pri\u015ftine ve eski Osmanl\u0131 konaklar\u0131yla \u00fcnl\u00fc Prizren, T\u00fcrk izleri ta\u015f\u0131yan kentleri.,Ba\u015fkent Pri\u015ftine\u2019ya \u0130stanbul\u2019dan direkt u\u00e7ak seferleri yap\u0131l\u0131yor. Kosova\u2019dan Karada\u011f, Makedonya ya da S\u0131rbistan\u2019a da ge\u00e7ebilirsiniz. Kom\u015fu \u00fclkeler de T\u00fcrklerden vize istemiyor. Kosova'n\u0131n ba\u015fkenti Pri\u015ftina'ya direkt u\u00e7u\u015flar var.,Pri\u015ftine, 2008 y\u0131l\u0131nda ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilan eden ve d\u00fcnyan\u0131n en gen\u00e7 cumhuriyeti olan Kosova\u2018n\u0131n ba\u015fkenti... Kosova'n\u0131n ba\u015fkenti Pri\u015ftina'ya direkt u\u00e7u\u015flar var. Pri\u015ftine, 2008 y\u0131l\u0131nda ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilan eden ve d\u00fcnyan\u0131n en gen\u00e7 cumhuriyeti olan Kosova\u2018n\u0131n ba\u015fkenti...,Makedonya ba\u015fkent \u00dcsk\u00fcp ve tarihi kenti Ohri ile T\u00fcrk turistlerin son y\u0131llarda sevdi\u011fi \u00fclkelerin ba\u015f\u0131nda geliyor.,Vize istemeyi\u015fi, T\u00fcrk k\u00fclt\u00fcr\u00fcne yak\u0131n izler ta\u015f\u0131mas\u0131, tarihi ve turistik yerleri Makedonya\u2019y\u0131 cazip k\u0131l\u0131yor. \u00dcsk\u00fcp\u2019te ba\u015f \u00e7ar\u015f\u0131, kale ve Osmanl\u0131 camileri gezilebilir.,UNESCO taraf\u0131ndan d\u00fcnya miras\u0131 listesine al\u0131nan Ohri'de Makedonya gezinizde mutlaka g\u00f6rmeniz gereken yerlerin ba\u015f\u0131nda geliyor. Ohri tarihi ve do\u011fal g\u00fczellikleriyle m\u00fcthi\u015f bir yer.,T\u00fcrklerden vize istemeyen bir ba\u015fka \u00fclke de S\u0131rbistan. Ba\u015fkent Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin de kenar\u0131nda kurulmu\u015f \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fehir.,E\u011flence mek\u00e2nlar\u0131yla, Osmanl\u0131 eseri kale ve \u00e7evresiyle, parklar\u0131yla keyifli bir Belgrad turu yapabilirsiniz.,Balkanlar'\u0131n bir ba\u015fka k\u00fc\u00e7\u00fck \u00fclkesi Karada\u011f denince akla Dalma\u00e7ya k\u0131y\u0131lar\u0131ndaki iki g\u00fczel \u015fehri Kotor ve Budva geliyor.,Orta\u00e7a\u011f\u2019dan kalma yap\u0131lar\u0131yla dikkat \u00e7eken bu iki kentte de keyifli bir gezi yapabilirsiniz. Karada\u011f\u2019a u\u00e7akla gidebilmek i\u00e7in ba\u015fkent Podgorica\u2019ya u\u00e7man\u0131z gerekiyor.,Balkanlar'da vizesiz gidebilece\u011finiz bir ba\u015fka \u00fclke de Bosna-Hersek. Ba\u015fkent Saraybosna camileri, \u00e7ar\u015f\u0131s\u0131yla eski Bursa\u2019y\u0131 and\u0131r\u0131yor. \u015eehir bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131 eserlerle Osmanl\u0131 miras\u0131n\u0131 \u00e7ok iyi ta\u015f\u0131yor.,Yine Avusturya Macaristan \u0130mparatorlu\u011fu\u2019ndan kalma yap\u0131lar da ba\u015fkent Saraybosna\u2019da dikkat \u00e7eken yerler. Tarihi Mostar \u015fehri Osmanl\u0131 kasabas\u0131 Po\u00e7itel de Bosna-Hersek\u2019te gezebilece\u011finiz yerler. Bosna-Hersek\u2019in ba\u015fkenti Saraybosna\u2019ya 160 kilometre kadar mesafedeki Po\u00e7itel, nehri, hamamlar\u0131, saat kulesi, mimarisi ile asl\u0131na ve ge\u00e7mi\u015fine sad\u0131k kalm\u0131\u015f bir Osmanl\u0131 yerle\u015fimi.,2002 say\u0131m\u0131na g\u00f6re 11 bin civar\u0131 n\u00fcfusuyla Bosna-Hersek\u2019in sakin, asl\u0131na uygun, \u00f6z\u00fcne sad\u0131k, ancak Bosna\u2019n\u0131n genelinde oldu\u011fu gibi yorgun ve yaln\u0131z bir k\u00f6y buras\u0131.,T\u00fcrklerden vize istemeyen hatta son yap\u0131lan anla\u015fmalar \u00e7er\u00e7evesinde kimlik kartlar\u0131yla da seyahat edebilece\u011fimiz Ukrayna da T\u00fcrklerin sevdi\u011fi \u00fclkelerin ba\u015f\u0131nda geliyor. Ba\u015fkent Kiev ve Liviv Ukrayna\u2019ya gidenlerin en sevdi\u011fi yerler.,Ba\u015fkent Minsk\u2019e \u0130stanbul\u2019dan direkt u\u00e7u\u015flar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Beyaz Rusya da T\u00fcrklerden vize istemiyor. Reng\u00e2renk ah\u015fap evleri ve do\u011fal g\u00fczellikleriyle dikkat \u00e7eken Minsk\u2019te hayat da ucuz.,Yeme-i\u00e7me, konaklama ve ula\u015f\u0131m i\u00e7in ucuz gelecek bu \u00fclke