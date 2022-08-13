Vücudunuz iflas edebilir! 10 ölümcül hata

, B\u00f6brek sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na odaklanmak olduk\u00e7a \u00f6nemlidir, \u00e7\u00fcnk\u00fc hayati organ ba\u015far\u0131s\u0131z olursa, toksinler ve at\u0131klar v\u00fccuttan at\u0131lamaz hale gelir. \u0130\u015fte b\u00f6brek sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na etki eden 10 \u00f6l\u00fcmc\u00fcl hata...,Bahsi ge\u00e7en al\u0131\u015fkanl\u0131klardan en \u00e7ok etkilen organlardan biri de b\u00f6brekler...\r\n\r\n,Yeme-i\u00e7me al\u0131\u015fkanlar\u0131 hayat kalitesine olduk\u00e7a etki edip, hayati \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. \u00d6yle ki; kimi s\u00f6z konusu al\u0131\u015fkanl\u0131klar organlar\u0131n iflas etmesine dahi yol a\u00e7abiliyor.