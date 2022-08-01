Vücuttaki pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor! İçindeki C vitamini limondan 20 kat fazla

Antioksidan ve C vitamini kaynağı olan hünnap, bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip. Bağırsak sorunlarına iyi gelen bu meyve, kabızlığa da çare oluyor. Elmadan 100, limondan 20 kat daha fazla C vitamini içeren hünnap, vücuttaki kirli kanı temizleyip zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Peki, hünnabın diğer faydaları neler? Hünnap nasıl tüketilir? Çekirdeğinden meyvesine kadar ayrı ayrı yararları olan bu meyveye beslenmenizde mutlaka yer vermelisiniz. İşte birçok hastalığın doğal ilacı olan hünnabın faydaları…