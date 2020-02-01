Vuhan'daki Türkler 'Koca Yusuf'u bekliyor

T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye'ye getirmek \u00fczere ambulansa d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclen T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerine ait A 400M askeri kargo u\u00e7a\u011f\u0131, \u00f6\u011fle saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalan\u0131'ndan \u00c7in'e hareket etti. ,\u00c7in'in Vuhan kentindeki Vuhan Havaliman\u0131'nda bekleyi\u015flerini s\u00fcrd\u00fcren T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131 ise bulunduklar\u0131 alandan videolar payla\u015ft\u0131. ,G\u00fcvenlik nedeniyle iki maske birden takan bir T\u00fcrk Vatanda\u015f\u0131; 'Art\u0131k sabaha kadar m\u0131 bekleyece\u011fiz ne zamana kadar bekleyece\u011fiz bilmiyoruz ama 'Koca Yusuf' i\u00e7in g\u00f6zlerimiz yollarda' \u015feklinde a\u00e7\u0131klama yaparak T\u00fcrkiye'den gelecek olan kargo u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n heyecan\u0131n\u0131 yans\u0131tt\u0131.\r\n\r\n,.