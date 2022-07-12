Vurulan Rus tankları Çekya’da sergide

.,Avrupa Konseyi \u0130\u00e7i\u015fleri Komiseri Ylva Johansson tanklar\u0131 durdurmak i\u00e7in bir\u00e7ok Ukraynal\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini s\u00f6yleyerek, "Burada sergilenen f\u00fczelerin ayn\u0131s\u0131 her an Ukrayna\u2019da ba\u015fka Ukraynal\u0131lar\u0131n \u00fczerine d\u00fc\u015febilir. Bu tanklar\u0131 durdurmak i\u00e7in bir\u00e7ok Ukraynal\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Ukraynal\u0131lar \u00fclkeleri i\u00e7in asker olmay\u0131 \u00f6\u011frendiler. Deste\u011fimiz devam edecek" dedi.\r\n\r\n,D\u00fczenlenen serginin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131lan Anna Lavr isimli Ukraynal\u0131, "Ukraynal\u0131y\u0131m ve Prag\u2019a geldim. Ailem hala Ukrayna\u2019da. Onlar i\u00e7in endi\u015feliyim. Burada da \u00fclkemin insanlar\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. G\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak onlara burada yard\u0131m ediyorum" dedi.\r\n\r\n,Ukrayna \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Denys Monastyrsky ise "Ruslardan ilk kurtard\u0131\u011f\u0131m\u0131z b\u00f6lgedeyken bu fikir akl\u0131ma geldi. Avrupa\u2019n\u0131n Rus teknolojisini g\u00f6rmesi gerekir. Bu te\u00e7hizat \u00c7ernihiv b\u00f6lgesinden getirildi. Bunlar\u0131n getirilmesi zor olmad\u0131. Durdurulmas\u0131 zordu. \u00c7ekya\u2019ya desteklerinden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ederim. Burada her yerde bayra\u011f\u0131m\u0131z dalgalan\u0131yor. Ben de Ukrayna\u2019da t\u00fcm devlet kurulu\u015flar\u0131nda \u00c7ekya bayra\u011f\u0131n\u0131n dalgalanaca\u011f\u0131 s\u00f6z\u00fcn\u00fc veriyorum" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Ukrayna taraf\u0131ndan Rus ordusundan ele ge\u00e7irilen tank, f\u00fczesavar, tanksavar gibi askeri te\u00e7hizatlar \u00c7ekya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Prag\u2019da Letna meydan\u0131nda sergilenmeye ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n,Ukrayna taraf\u0131ndan Rus ordusundan ele ge\u00e7irilen tank, f\u00fczesavar, tanksavar gibi askeri te\u00e7hizatlar \u00c7ekya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Prag\u2019da Letna meydan\u0131nda sergilenmeye ba\u015fland\u0131.\r\n,Ukraynal\u0131 Vladimir isimli gen\u00e7 ise "Babam Ukrayna\u2019da. Ben g\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak burada \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. S\u00fcrekli olarak ailemi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum ve onlar i\u00e7in korkuyorum. Bu olan her \u015fey beni korkutuyor. Umar\u0131m yak\u0131nda her \u015fey bitecek ve biz kazanaca\u011f\u0131z. Umar\u0131m Ukrayna\u2019da ya\u015fam normale d\u00f6ner" \u015feklinde konu\u015ftu.,Ukrayna\u2019n\u0131n Rusya\u2019n\u0131n sald\u0131rganl\u0131\u011f\u0131n\u0131 Avrupa\u2019da daha fazla anlatmak i\u00e7in ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 Rus ordusundan ele ge\u00e7irilen askeri te\u00e7hizat\u0131n sergilenmesine \u00c7ekya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Prag\u2019da da devam ediliyor. Ba\u015fkent Prag'da Letna Meydan\u0131'nda d\u00fczenlenen serginin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na \u00c7ekya \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Vit Rakusan, Ukrayna \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Denys Monastyrsky, Avrupa Konseyi \u0130\u00e7i\u015fleri Komiseri Ylva Johansson ve Prag Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zdenek Hrib kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Y\u00fczlerce \u00c7ek ve Ukraynal\u0131n\u0131n ilgi g\u00f6sterdi\u011fi sergide konu\u015fan \u00c7ekya \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Vit Rakusan, "Ukraynal\u0131 meslekta\u015f\u0131m\u0131n bu serginin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda bulunmas\u0131 benim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck onur. Ukrayna\u2019n\u0131n bu cesur direni\u015fini s\u00fcrd\u00fcrmesini istiyor ve destekliyorum. T\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n Ukrayna vatanda\u015flar\u0131na g\u00f6sterdikleri cesaretten dolay\u0131 \u015fapka \u00e7\u0131kartmalar\u0131 gerekir" dedi.\r\n\r\n