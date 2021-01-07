Washington DC'de hareketli gece! Trump destekçileri Kongre Binası'nı bastı

Washington\u2019da ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131 desteklemek i\u00e7in bir araya gelen g\u00f6stericiler, Trump\u2019\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Kongre Binas\u0131\u2019na y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f d\u00fczenledi.,Olaylar\u0131n artmas\u0131 \u00fczerine Biden\u2019\u0131n oylamas\u0131 durdurulurken, ABD Temsilciler Meclisi \u00fcyesi Mike Gallagher yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cL\u00fctfen evinize d\u00f6n\u00fcn. Bu i\u015f bitti\u201d dedi., Kongre Binas\u0131'ndaki kaos sahneleri ger\u00e7ek bir ABD\u2019yi yans\u0131tm\u0131yor. G\u00f6rd\u00fcklerimiz kendini kanunsuzlu\u011fa adam\u0131\u015f a\u015f\u0131r\u0131l\u0131k yanl\u0131lar\u0131. Bu muhalefet de\u011fil. Bu bir d\u00fczensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve \u015fimdi sona ermeli" dedi.,Polis, Kongre Binas\u0131\u2019nda toplanan kalabal\u0131\u011f\u0131n da\u011f\u0131tmak i\u00e7in gaz bombas\u0131 ile m\u00fcdahale etti. Baz\u0131 g\u00f6stericilerin ise at\u0131lan g\u00f6z ya\u015fart\u0131c\u0131 bombalardan dolay\u0131 yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Trump\u2019tan se\u00e7imlerin \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve se\u00e7imlere yolsuzluk kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131n\u0131 destekleyen, kendilerini \u201cvatansever\u201d olarak tan\u0131mlayan g\u00f6stericiler, Kongre\u2019de Joe Biden\u2019\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n onaylanmas\u0131 i\u00e7in oy kullan\u0131m\u0131 s\u00fcrerken bina \u00f6n\u00fcnde polisle \u00e7at\u0131\u015ft\u0131.,Baz\u0131 noktalarda polis barikat\u0131n\u0131 a\u015fan g\u00f6stericiler, kongre binas\u0131na girdi. \u0130lk al\u0131nan bilgilere g\u00f6re bu esnada bir kad\u0131n\u0131n g\u00f6\u011fs\u00fcnden vurularak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. D\u00f6rt bir yandan ku\u015fatma alt\u0131na al\u0131nan Kongre Binas\u0131\u2019n\u0131n i\u00e7indeki vatanda\u015flara camlardan ve kap\u0131lardan uzak durmas\u0131 talimat\u0131 verilirken, ba\u015fkentte soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 ilan edildi.,Federal g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Kongre Binas\u0131 yak\u0131n\u0131nda 2 adet boru tipi bomba buldu\u011fu belirtildi. G\u00fcvenlik kaynaklar\u0131, bombalardan birinin Cumhuriyet\u00e7i Ulusal Komite ofislerinin oldu\u011fu binada, di\u011ferinin ise Kongre Binas\u0131 kompleksinde bulundu\u011funu aktard\u0131.,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Kongre Binas\u0131\u2019na giren protestocular\u0131n d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131larak Kongre\u2019nin protestoculardan temizlendi\u011fi ifade edildi. Polis, 20 ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.,Olaylar devam ederken, ilk olarak sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden ve hemen ard\u0131ndan d\u00fczenlenen bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan Ba\u015fkan Trump, g\u00f6stericilerin evlerine d\u00f6nmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. Sakinlik \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunan Ba\u015fkan Trump, \u201cSizler hakl\u0131s\u0131n\u0131z ama bar\u0131\u015f i\u00e7inde evinize d\u00f6n\u00fcn\u201d ifadelerini kulland\u0131., Biden, "Bu saatte, demokrasimiz e\u015fi g\u00f6r\u00fclmemi\u015f bir sald\u0131r\u0131 alt\u0131nda. Modern zamanlarda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz hi\u00e7bir \u015feye benzemiyor. \u00d6zg\u00fcrl\u00fck kalesine, Kongre Binas\u0131'na bir sald\u0131r\u0131. Halk\u0131n temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onlar\u0131 korumaya yemin edenlere bir sald\u0131r\u0131. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde \u00e7al\u0131\u015fan kamu g\u00f6revlilerine. \u00c7ok a\u00e7\u0131k konu\u015fay\u0131m., Yetkililer, bunlar\u0131n ger\u00e7ek patlay\u0131c\u0131 cihazlar oldu\u011funu ve g\u00fcvenli hale getirilmek i\u00e7in imha ettiklerini belirterek, bomba bulunmas\u0131 \u00fczerine Cumhuriyet\u00e7i Ulusal Komite Karargah\u0131\u2019n\u0131n bo\u015falt\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.,\u00d6te yandan Georgia eyaletinde yap\u0131lan ve ba\u015fa ba\u015f giden ikinci tur Senato se\u00e7imlerinde sonu\u00e7lar a\u00e7\u0131kland\u0131. Sonu\u00e7lara g\u00f6re, Demokrat parti adaylar\u0131 Jon Ossoff ve Raphael Warnock\u2019\u0131n Senato se\u00e7imlerini kazand\u0131. Resmi olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re Demokratlar Senato\u2019da tam kontrol sa\u011flad\u0131. (\u0130HA),ABD\u2019nin se\u00e7ilmi\u015f Ba\u015fkan\u0131 Biden\u2019\u0131n Kongre Binas\u0131\u2019nda \u00e7\u0131kan olaylar hakk\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Kongre Binas\u0131'nda patlak veren \u015fiddet olaylar\u0131n\u0131 demokrasiye "sald\u0131r\u0131" olarak nitelendirdi.