WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor

D\u00fcnya genelinde 1.5 milyardan fazla aktif kullan\u0131c\u0131s\u0131 bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 yeni \u00f6zellikler ile g\u00fcndemde.,Sosyal medya platformu Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan WhatsApp'\u0131n Android Beta s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde 3 yeni \u00f6zellik ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Buna g\u00f6re WhatsApp\u2019a ilk olarak duvar ka\u011f\u0131d\u0131 \u00f6zelle\u015ftirme altyap\u0131s\u0131 geliyor. Bu \u00f6zellik sayesinde kullan\u0131c\u0131lar her sohbet penceresi veya ki\u015fi i\u00e7in ayr\u0131 duvar ka\u011f\u0131d\u0131 se\u00e7ebilecek.,WhatsApp ayr\u0131ca s\u00f6z konusu duvar ka\u011f\u0131d\u0131 i\u00e7in \u015feffafl\u0131k ayar\u0131 da sunacak.,WhatsApp g\u00fcncelleme sonras\u0131 ki\u015filerin videolar\u0131 ba\u015fkas\u0131yla payla\u015fmadan \u00f6nce sessize almas\u0131na da imkan tan\u0131yacak.,Platforma gelecek bir ba\u015fka yenilik ile uygulamadaki ar\u015fivlenmi\u015f i\u00e7erikler \u201cdaha sonra oku\u201d \u015feklinde isimlendirilecek.,S\u00f6z konusu \u00f6zelliklerin ne zaman kullan\u0131ma girece\u011fine dair \u015firketten hen\u00fcz resmi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.