WhatsApp'a pazar sabahı bomba güncelleme! Yazışırken artık...

WhatsApp d\u00fcn sabah T\u00fcrkiye saati ile 07.00'da \u00e7ok \u00f6nemli bir g\u00fcncelleme ald\u0131. Bak\u0131n WhatsApp'a gelen yeni bomba \u00f6zellik ne i\u015finize yarayacak?\r\n,Art\u0131k bir grup mesaj\u0131n\u0131 1:1 sohbetinizde \u00f6zel olarak cevaplayabiliyorsunuz. Bir grup sohbetinde bir mesaja uzun dokunun ve ard\u0131ndan 'Di\u011fer' ve '\u00d6zel olarak Cevapla'y\u0131 se\u00e7in.\r\n,Bir di\u011fer \u00f6zellik ise bir foto\u011fraf veya videoyu d\u00fczenlerken \u00e7\u0131kartma eklemek i\u00e7in g\u00fclen y\u00fcz simgesine dokunabilirsiniz.\r\n,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc bomba \u00f6zellik ise durum sekmesinden bir ki\u015finin durumunu \u00f6n izlemek i\u00e7in art\u0131k 3D dokunu\u015fu yapabiliyor olman\u0131z...\r\n,Di\u011fer yandan WhatsApp kullanan herkesi \u00e7ok yak\u0131ndan ilgilendiren bomba bir geli\u015fme oldu. Bak\u0131n WhatsApp'\u0131n aylard\u0131r saklad\u0131\u011f\u0131 gizli o m\u00fcthi\u015f \u00f6zellik neymi\u015f?\r\n,Ard\u0131ndan hemen Ayarlar'a dokunun.\r\n,Ard\u0131ndan Gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor.\r\n,\u015eimdi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz ekrana iyi bak\u0131n. Burada yak\u0131nda bak\u0131n ne g\u00f6receksiniz?\r\n,WhatsApp'a parmak izi g\u00fcvenli\u011fi geliyor. Art\u0131k parmak izini vermeyen WhatsApp'a giremeyecek! Ayar\u0131n\u0131 da buradan yapacaks\u0131n\u0131z.\r\n,B\u00f6ylece telefon ekran kilidinizi a\u00e7san\u0131z bile WhatsApp'a girmek i\u00e7in ayr\u0131ca parmak izi vermek zorunda kalacaks\u0131n\u0131z.\r\n,Durun, daha bitmedi! Az sonra d\u00fcnya genelinde \u00e7ok az insan\u0131n bildi\u011fi gizli bir \u00f6zelli\u011fi g\u00f6receksiniz!\r\n,\u00d6nce Ayarlar alt\u0131ndan Genel'e girin.\r\n,Daha sonra Klavye'yi se\u00e7in.\r\n,Ard\u0131ndan da Klavyeler b\u00f6l\u00fcm\u00fcne girin.\r\n,Yeni Klavye Ekle... butonuna dokunun.\r\n,Japonca'y\u0131 se\u00e7in.\r\n,Daha sonra da Kana'y\u0131...\r\n,Bitti'ye bas\u0131n...\r\n,Daha sonra da Whatsapp veya SMS ekran\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131n ve D\u00fcnya simgesine dokunun.\r\n,Yine ayn\u0131 k\u0131s\u0131mda Japonca ifadeyi g\u00f6rene kadar bas\u0131n.\r\n,Daha sonra da Kana'y\u0131 se\u00e7tikten sonra tu\u015flamadan bu simgeyi se\u00e7in.\r\n,\u0130\u015fte hepsi bu! Art\u0131k Japonca harflerden olu\u015fan s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 emojileriniz emrinize amade! Ama durun, daha bitmedi!\r\n,Telefon kullanman\u0131z\u0131 h\u0131zland\u0131racak bir \u00f6nerimiz daha var. Az sonra yapaca\u011f\u0131n\u0131z ayar de\u011fi\u015fikli\u011fiyle yeni iPhone'unuza bomba bir \u00f6zellik ekleyeceksiniz! \r\n\r\n\u00d6nce Men\u00fc'den Ayarlar\/Genel'e girin.,Eri\u015filebilirlik'e dokunun.\r\n,AssistiveTouch se\u00e7ene\u011fini aktif edin...\r\n,En \u00dcst Men\u00fcy\u00fc \u00d6zelle\u015ftir se\u00e7ene\u011fine t\u0131klay\u0131n...\r\n,6 olan rakam\u0131 1 olana kadar d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcn.\r\n,\u00d6zel simgesine bas\u0131p Ana Ekran se\u00e7ene\u011fini se\u00e7in...\r\n,Home botununun \u015feklini se\u00e7in ve Ana Ekran tu\u015fu aktif olmad\u0131\u011f\u0131nda \u015feffafl\u0131k seviyesini % (y\u00fczde) 30 olarak ayarlay\u0131n...\r\n,Bu ad\u0131mlar\u0131 uygulad\u0131ktan sonra iPhone X'inizde bir ana ekran tu\u015fu belirecek ve bunu istedi\u011finiz \u015fekilde kullanabilirsiniz.\r\n,\u0130\u015fte son hali b\u00f6yle... Ama durun, daha bitmedi!\r\n