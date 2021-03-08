WhatsApp'a yeni özellik: Otomatik silinen mesajlar

Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde WhatsApp masa\u00fcst\u00fc uygulamas\u0131 i\u00e7in sesli ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc arama deste\u011fi vermeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.,Bu haber kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan olduk\u00e7a olumlu bir \u015fekilde kar\u015f\u0131lan\u0131rken \u015fimdi bamba\u015fka bir \u00f6zelli\u011fin yolda oldu\u011fu iddia edildi.,\u0130ddialara g\u00f6re geli\u015ftiriciler, bir g\u00fcn sonra kendi kendine yok olacak mesajlar i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vam\u0131\u015f durumda.,Shiftdelete'de yer alan bilgilere g\u00f6re bu hafta WhatsApp platformu i\u00e7in kendi kendini imha edecek foto\u011fraflar \u00f6zelli\u011finin test edilmekte oldu\u011fu haberi bas\u0131na s\u0131zd\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Ortaya \u00e7\u0131kan bilgilere g\u00f6re uygulamada foto\u011fraf payla\u015f\u0131rken ekranda yeni bir buton ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131laca\u011f\u0131z. Bu \u00f6zellik hem ki\u015fisel hem de grup sohbetleri i\u00e7in ge\u00e7erli olacak.,Bu haberden k\u0131sa bir s\u00fcre sonra ise 24 saatin ard\u0131ndan yok olan WhatsApp mesajlar\u0131 \u00f6zelli\u011fiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k.,WABetaInfo taraf\u0131ndan s\u0131zd\u0131r\u0131lan haber, Snapchat\u2018in olduk\u00e7a pop\u00fcler olan bu \u00f6zelli\u011finin WhatsApp\u2019a ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurguluyor. Yak\u0131nda yay\u0131nlanmas\u0131 muhtemel g\u00f6z\u00fcken fonksiyon, iste\u011fe ba\u011fl\u0131 bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015facak.,WABetaInfo\u2019nun Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden duyurdu\u011fu haber \u015fu \u015fekilde teknoloji merakl\u0131lar\u0131yla payla\u015f\u0131ld\u0131: \u201cWhatsApp, mesajlar\u0131 24 saat sonra kaybolacak \u015fekilde ayarlama \u00f6zelli\u011fini test ediyor\u201d,WhatsApp ge\u00e7en sene S\u00fcreli Mesajlar \u00f6zelli\u011fini duyurmu\u015ftu. Burada kullan\u0131c\u0131lara 7 g\u00fcn i\u00e7erisinde kaybolan sohbetler ger\u00e7ekle\u015ftirme imkan\u0131 sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131.,\u015eimdi platform 24 saatlik mesajlar \u00f6zelli\u011fini aktif ederse, muhtemelen bunu S\u00fcreli Mesajlar\u2019\u0131n i\u00e7erisinde etkinle\u015ftirece\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.,Ancak test a\u015famalar\u0131na ge\u00e7ilmi\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen \u00f6zellikten bir anda t\u00fcm\u00fcyle vazge\u00e7ilme ihtimali de her zaman i\u00e7in s\u00f6z konusu.