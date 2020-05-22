WhatsApp'a yepyeni bir özellik daha geliyor

Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 kullan\u0131m\u0131 hayli artan Whatsapp'ta \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fikli\u011fe gidiliyor. WhatsApp'a girenler bak\u0131n neyle kar\u015f\u0131la\u015facak?,QR kod ile profil payla\u015fma deste\u011fi geldi. WhatsApp'\u0131n iOS platformundan sonra Android platformu i\u00e7in de beta olarak kullan\u0131ma sundu\u011fu QR kod \u00f6zelli\u011fi, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n profil payla\u015fmak i\u00e7in QR kodlar olu\u015fturmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor.,Bu sayede kullan\u0131c\u0131lar, kendi hesaplar\u0131 i\u00e7in olu\u015fturacaklar\u0131 QR kodlar\u0131 arkada\u015flar\u0131na g\u00f6nderebilecek ya da arkada\u015flar\u0131n\u0131n kodlar\u0131n\u0131 taratabilecekler. \u00d6zellik WhatsApp Business kullananlar\u0131n i\u015fine fazlas\u0131yla yarayacak.\r\n\r\nAma durun, daha bitmedi!,Home Office yayg\u0131nla\u015ft\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 WhatsApp'a bilgisayar\u0131ndan girenlerin say\u0131s\u0131 fazlas\u0131yla artt\u0131. WhatsApp ise kullan\u0131c\u0131lardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak \u00f6nemli bir \u00f6zelli\u011fi resmen hayata ge\u00e7iriyor.,Telefonlarda oldu\u011fu gibi WhatsApp Web i\u00e7in dark mode \/ koyu aray\u00fcz \/ siyah tema deste\u011fi de geliyor. Yani gece modunda, siyah renkte WhatsApp'\u0131 bilgisayardan kullanmak \u00e7ok yak\u0131nda m\u00fcmk\u00fcn olacak. Ancak di\u011fer yandan WhatsApp kullananlar\u0131 k\u00f6t\u00fc bir haber de geldi.,Di\u011fer yandan WhatsApp i\u00e7in k\u0131rm\u0131z\u0131 alarm da verildi! WhatsApp'\u0131n kullan\u0131lmamas\u0131, telefonlardan kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u015fa\u015f\u0131rtan bir a\u00e7\u0131klama geldi.,Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber\u2019in t\u00fcm devlet kurumlar\u0131na bir mektup yollayarak federal yetkilileri WhatsApp kullanmama konusunda uyard\u0131\u011f\u0131 belirtildi,Facebook\u2019a ait olan WhatsApp\u2019\u0131n federal yetkililer taraf\u0131ndan kullan\u0131m\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Kelber, \u201cHer seferinde mesaj g\u00f6nderildi\u011finde WhatsApp, Facebook taraf\u0131ndan iletilen meta verileri elde ediyor\u201d uyar\u0131s\u0131nda bulundu.,Di\u011fer yandan WhatsApp, milyonlarca kullan\u0131c\u0131s\u0131n\u0131 yak\u0131ndan ilgilendiren 3 yeni \u00f6zelli\u011fini kullan\u0131ma sunuyor.,Kendi kendini yok eden mesajlar geliyor. Bu \u00f6zellik, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n bireysel sohbetlerdeki veya grup sohbetlerindeki mesajlar i\u00e7in kendi kendini imha eden bir zamanlay\u0131c\u0131 ayarlamas\u0131na izin veriyor. Belirtilen zamanlay\u0131c\u0131 bittikten sonra, mesajlar otomatik olarak sohbetlerden siliniyor.,Bir di\u011fer \u00f6zellik ise WhatsApp yedekleri \u00fczerine... Uygulama, sohbet yedekleri i\u00e7in \u015fifre korumas\u0131 sa\u011flayacak. \u00d6zellik uygulaman\u0131n \u00f6nceki bir s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde tespit edildi ve temel olarak kullan\u0131c\u0131lar\u0131n sohbet yedeklemelerine gizlilik i\u00e7in g\u00fcvence alt\u0131na almak i\u00e7in \u015fifre ya da pin ayarlamas\u0131na izin veriyor.,Ayr\u0131ca WhatsApp son zamanlarda yanl\u0131\u015f bilgilerin yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in mesajlar\u0131n iletilmesini s\u0131n\u0131rlayan bir \u00f6zellik sundu. Uygulama art\u0131k iletilen mesajlardaki her \u015feyi indirmesini k\u0131s\u0131tlayan baz\u0131 ek otomatik indirme \u00f6zellikleri sunacak.,Koronavir\u00fcsten dolay\u0131 g\u00fcvenlik baz\u0131nda pek \u00e7ok yenilik getiren WhatsApp, bu kez uzun zamand\u0131r beklenen bir \u00f6zelli\u011fini de yay\u0131nlam\u0131\u015f durumda.,Bir s\u00fcredir WhatsApp iOS beta uygulamas\u0131nda yer alan Geli\u015fmi\u015f Arama Modu art\u0131k WhatsApp'\u0131n son s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde de kendisine yer buldu.,Geli\u015fmi\u015f Arama Modu sayesinde kullan\u0131c\u0131lar sadece metinleri de\u011fil foto\u011fraflar\u0131, sesleri, videolar\u0131, GIF dosyalar\u0131n\u0131, d\u00f6k\u00fcmanlar\u0131 ve linkleri daha kolay filtreleyebiliyor. B\u00f6ylece istedi\u011fi i\u00e7eri\u011fe daha h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde ula\u015fabiliyor.,Bir di\u011fer yenilik ise yedekleme dosyalar\u0131na yap\u0131lan bir optimizasyon. Art\u0131k Google Drive \u00fczerine sohbet yedeklerinizi atarken \u015fifre koyabileceksiniz.\r\n,Di\u011fer yandan WhatsApp, bir iletinin birden fazla ki\u015fiyle payla\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilecek. Peki bu ne anlama geliyor?\r\n,WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131 art\u0131k be\u015f veya daha fazla ki\u015fiye g\u00f6nderilen iletileri art\u0131k yaln\u0131zca tek bir ki\u015fiye iletilebilecek. WhatsApp mesajlara s\u0131n\u0131rlama getirerek, yanl\u0131\u015f bilgilerin g\u00f6nderilmesinin h\u0131z\u0131 biraz olsun yava\u015flat\u0131lacak.\r\n,2018 y\u0131l\u0131na kadar, kullan\u0131c\u0131lar bir kerede 250 gruba bir mesaj iletebilirken yine ayn\u0131 y\u0131l bu say\u0131 20\u2019ye d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc. 2019