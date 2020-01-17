WhatsApp geri adım attı! Tepki çeken özellik rafa kaldırılıyor

WhatsApp geri ad\u0131m att\u0131! Tepki \u00e7eken \u00f6zellik rafa kald\u0131r\u0131l\u0131yor, i\u015fte detaylar...,Sosyal medya Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp 1.5 milyar aktif kullan\u0131c\u0131s\u0131 ile dijital d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok kullan\u0131lan uygulamalar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131onda geliyor. ,Ancak buna ra\u011fmen platform bu pop\u00fclariteyi gelire d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrecek bir model geli\u015ftirebilmi\u015f de\u011fil. 2009 y\u0131l\u0131nda 0.99 dolar \u00fccrete sahip olan platform 2014 y\u0131l\u0131nda 22 milyar dolar kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Facebook'a sat\u0131l\u0131nca \u00fccretsiz hale getirilmi\u015fti. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemde gelir elde etmek ad\u0131na WhatsApp'ta reklam g\u00f6sterimini m\u00fcmk\u00fcn hale getirecek bir g\u00fcncelleme \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fan \u015firketin 2020 y\u0131l\u0131 i\u00e7inde bu \u00f6zelli\u011fi kullan\u0131ma sunmas\u0131 bekleniyordu.,Ancak Wall Street Journal'\u0131n \u015firkete yak\u0131n kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberine g\u00f6re, WhatsApp'\u0131 b\u00fcnyesinde bulunduran Facebook bu projeyi ge\u00e7ici s\u00fcreyle durdurma karar\u0131 ald\u0131. ,Ayn\u0131 habere g\u00f6re, Facebook durumlar\u0131nda ayn\u0131 Instagram\u2019da oldu\u011fu gibi reklam g\u00f6sterimi yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan proje tam olarak rafa kald\u0131r\u0131lmad\u0131. ,Ancak Facebook k\u0131sa vadede gelir elde edebilmek i\u00e7in ba\u015fka bir proje \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Buna g\u00f6re, platform \u015firketlerin WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131 ile ileti\u015fime ge\u00e7melerini sa\u011flayacak bir g\u00fcncelleme \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Proje hayata ge\u00e7ti\u011finde \u015firketlerden bu \u00f6zelli\u011fi kullanmalar\u0131 i\u00e7in \u00fccret talep edilecek. Ancak s\u00f6z konusu \u00f6zelli\u011fin ne zaman kullan\u0131ma girece\u011fi veya \u015firketlerden istenilecek \u00fccret hakk\u0131nda hen\u00fcz detay bulunmuyor. \r\n\r\n,Hen\u00fcz konu ile ilgili resmi bir a\u00e7\u0131klama bulunmasa da Facebook'un gelen tepkiler sonras\u0131 b\u00f6yle bir karar ald\u0131\u011f\u0131 iddia ediliyor.,2020'DE WHATSAPP'A HANG\u0130 \u00d6ZELL\u0130KLER GELECEK?,Yeni y\u0131l ile birlikte WhatsApp\u2019a bir dizi yeni \u00f6zellik geliyor. \u0130\u015fte 1.5 milyar aktif kullan\u0131c\u0131s\u0131 bulunan platforma 2020 y\u0131l\u0131nda entegre olacak \u00f6zellikler...,Facebook\u2019un sat\u0131n almak i\u00e7in say\u0131s\u0131z giri\u015fimde bulundu\u011fu Snapchat ile hayat\u0131m\u0131za giren silinen mesajlar bir s\u00fcre sonra Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan WhatsApp\u2019ta da kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak. ,S\u00f6z konusu \u00f6zellik ile kullan\u0131c\u0131lar mesajlar\u0131n\u0131n ne zaman silinece\u011fini belirleyerek g\u00f6nderecek ve mesaj i\u00e7in belirlenen s\u00fcre doldu\u011funda otomatik olarak herkes i\u00e7in yok olacak. ,Hala geli\u015ftirme a\u015famas\u0131nda olan \u00f6zellik ile mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre tan\u0131yabilme hakk\u0131n\u0131 getirecek. ,2020 y\u0131l\u0131nda WhatsApp\u2019a gelecek bir di\u011fer \u00f6zellik karanl\u0131k mod. Android 10 ve iOS 13 ile hayat\u0131m\u0131za giren karanl\u0131k mod pek \u00e7ok uygulamaya entegre edilmi\u015f durumda. ,Bu \u00f6zelli\u011fin 2020 y\u0131l\u0131 i\u00e7in de WhatsApp\u2019a da gelece\u011fi belirtiliyor. WhatsApp\u2019\u0131n karanl\u0131k moduna ait g\u00f6rseller ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l internete s\u0131zm\u0131\u015ft\u0131. ,S\u00f6z konusu \u00f6zellik \u00f6zellikle AMOLED ekrana ev sahipli\u011fi yapan cihazlarda hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r oranda pil tasarrufu yap\u0131lmas\u0131na imkan tan\u0131yacak. ,WhatsApp\u2019a entegre edilecek bir di\u011fer \u00f6zellik ise foto\u011fraf aramas\u0131. Bu \u00f6zellik sayesinde WhatsApp \u00fczerinden g\u00f6nderilen foto\u011fraflar, Google \u00fczerinden aranabilecek.