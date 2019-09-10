WhatsApp'ın gizli ve bomba özelliği ortaya çıktı!

Vazge\u00e7ilmez ileti\u015fim ara\u00e7lar\u0131m\u0131zdan biri haline gelen Whatsapp b\u00fcnyesinde daha \u00e7ok hi\u00e7 duymad\u0131\u011f\u0131n\u0131z fakat bir o kadar i\u015fe yarar bir\u00e7ok \u00f6zellik bar\u0131nd\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n,\u00d6nce Whatsapp veya iMessage'\u0131 a\u00e7\u0131n; ard\u0131ndan yazd\u0131\u011f\u0131n\u0131z ama hen\u00fcz g\u00f6ndermedi\u011finiz metin ekrandayken Space tu\u015funa dokunun.\r\n\r\n,Klavyeden her \u015fey silinecek ve siz dokunmaya devam etti\u011finiz s\u00fcrece imleci yazd\u0131\u011f\u0131n\u0131z metnin herhangi bir yerine kolayca kayd\u0131rabileceksiniz!\r\n\r\n,Kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z telefonun \u015farj\u0131 son g\u00fcnlerde \u00e7abucak bitiyorsa bu ayar\u0131 kapatmakla i\u015fe ba\u015flay\u0131n!\r\n\r\n,\u00d6nce Ayarlar'a girin.\r\n\r\nAyarlar'a girdikten sonra iTunes & App Store ayar\u0131na girin.\r\n\r\n,Burada G\u00fcncellemeler ayar\u0131n\u0131 mutlak suretle kapal\u0131 tutun. B\u00f6ylece uygulamalar kendi kendine g\u00fcncellenmeyecek ve haberiniz olmadan s\u00fcrekli interneti kullan\u0131yor olmayacaks\u0131n\u0131z. Ancak durun, daha bitmedi!\r\n\r\n,Az sonra \u00f6\u011frenece\u011finiz \u00f6zellik pek bilinmeyen; ancak iPhone kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z s\u00fcrece her zaman fazlas\u0131yla i\u015finize yarayacak! \u00d6nce arama butonuna bas\u0131yoruz.\r\n\r\n,Daha sonra tu\u015f tak\u0131m\u0131na *3001#12345#* yaz\u0131yoruz.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz.\r\n\r\n,Buradan ba\u015fka hi\u00e7bir yere dokunmadan sadece LTE b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc se\u00e7iyoruz.\r\n\r\n\r\n,\u015eimdi de Serving Cell Meas se\u00e7ene\u011fine dokunun.\r\n\r\n,Kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7e\u015fitli numaralar\u0131n oldu\u011fu bir ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc var. rsrp0'\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131ndaki de\u011fere dikkat! -40 ile -80 aras\u0131ndaki de\u011ferler, sinyal g\u00fcc\u00fcn\u00fcz\u00fcn \u00e7ok iyi oldu\u011fu anlam\u0131na geliyor; bir ba\u015fka deyi\u015fle say\u0131 s\u0131f\u0131ra ne kadar yak\u0131nsa, o kadar iyi. -110'un alt\u0131na d\u00fc\u015fmeniz halinde sinyal g\u00fcc\u00fc olduk\u00e7a d\u00fc\u015f\u00fck demektir.\r\n\r\n,Yani telefonunuzun ger\u00e7ekte ne kadar \u00e7ekip \u00e7ekmedi\u011fini bu ayardan net bir \u015fekilde g\u00f6rebiliyorsunuz.,Kullan\u0131lan grafikler performans y\u00fck\u00fc demektir. iPhone'unuzda baz\u0131 grafik ve hareket \u00f6zelliklerini devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rakarak bu y\u00fck\u00fc azalt\u0131p bir ciddi anlamda performans art\u0131\u015f\u0131 sa\u011flayabilirsiniz.\r\n\r\n,Ayarlar > Genel > Eri\u015febilirlik yolunu izleyin.\r\n\r\n,Yine Ayarlar > Genel > Eri\u015febilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt se\u00e7ene\u011fine dokunun ve Hareketi Azalt se\u00e7ene\u011fini kapat\u0131n. B\u00f6ylece batarya \u00f6mr\u00fcn\u00fcz uzayacak! \r\n