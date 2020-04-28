WhatsApp’ın koronavirüs kısıtlaması işe yaradı: Yüzde 70 oranında azaldı

\u0130lk olarak \u00c7in\u2019in Wuhan kentinde g\u00f6r\u00fclen, bug\u00fcn ise neredeyse her \u00fclkeye s\u0131\u00e7rayan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 (COVID-19) \u015firketlerin operasyonlar\u0131n\u0131 da etkiliyor. ,Sahte haberler ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda DS\u00d6 ve di\u011fer sa\u011fl\u0131k kurumlar\u0131 ile \u00e7al\u0131\u015fan \u015firket, sosyal medyada yay\u0131nlan sahte bilgilerin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ebilmek ad\u0131na forward edilen (iletilen) mesajlar\u0131n say\u0131s\u0131na s\u0131n\u0131rlama getirmi\u015fti.,Business Insider\u2019da yer alan habere g\u00f6re WhatsApp\u2019\u0131n bu ad\u0131m\u0131 i\u015fe yarad\u0131. Zira k\u0131s\u0131tlama sonras\u0131 iletilen viral mesajlar\u0131n say\u0131s\u0131 y\u00fczde 70 seviyesinde bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fad\u0131.,WhatsApp\u2019\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda ald\u0131\u011f\u0131 k\u0131s\u0131tlama karar\u0131 kapsam\u0131nda sistem taraf\u0131ndan s\u0131k\u00e7a payla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 saptanan bir mesaj\u0131n kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan en fazla bir ki\u015fi veya gruba g\u00f6nderilebilece\u011fi a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.,WhatsApp daha \u00f6nce ald\u0131\u011f\u0131 karar ile bu say\u0131y\u0131 5 olarak belirlemi\u015fti. (NTV),Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp\u2019\u0131n koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 platforma entegre etti\u011fi \u00f6zellik k\u0131sa s\u00fcrede sonu\u00e7 verdi!