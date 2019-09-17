WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine çok kötü haber

WhatsApp'ta sohbet s\u0131ras\u0131nda g\u00f6nderilen ve silinen foto\u011fraflar kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ba\u015f\u0131n\u0131 fena halde a\u011fr\u0131tacak.\r\n\r\n,WhatsApp\u2019\u0131n mesajlar\u0131 silme \u00f6zelli\u011fi olan \u201cHerkesten sil\u201d, 2017 y\u0131l\u0131ndan beri kullan\u0131l\u0131yor. Bu \u00f6zellik sayesinde g\u00f6nderilen bir mesaj 1 saat i\u00e7erisinde silinerek kar\u015f\u0131 taraf\u0131n mesaj\u0131 g\u00f6rmesi engellenebiliyor. Bu s\u00fcre ge\u00e7tikten sonra ise g\u00f6nderilen mesaj silinemiyor.\r\n\r\n,WhatsApp arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla g\u00f6nderdi\u011finiz bir foto\u011fraf\u0131 silmek istedi\u011finizde de ayn\u0131 \u00f6zelli\u011fi kullanman\u0131z bir i\u015fe yaram\u0131yor.\r\n\r\n,WhatsApp arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile iPhone\u2019lara g\u00f6nderilen foto\u011fraflar, WhatsApp\u2019tan silinse bile iPhone\u2019un galerisinde kalmaya devam ediyor. Siz WhatsApp konu\u015fma ekran\u0131nda \u201cBu mesaj silindi\u201d uyar\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6rseniz bile foto\u011fraf, mesaj\u0131 g\u00f6nderdi\u011finiz ki\u015fi taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fclmeye devam ediliyor.\r\n\r\n,Telefonlar\u0131n\u0131za \u00fccretsiz y\u00fckledi\u011finiz bu uygulamalar ba\u015f\u0131n\u0131za i\u015f a\u00e7mak \u00fczere...\r\n\r\n\u0130\u015fte Google'a g\u00f6re mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar.,Horizon Beauty Camera\r\n,Bu uygulama telefonunuza y\u00fckl\u00fcyse hemen kald\u0131r\u0131n; kredi kart\u0131 bilgilerinizi an\u0131nda telefondan \u00e7al\u0131yor.\r\n\r\n\r\n,Artistic effect Filter\r\n\r\n,Beauty Camera\r\n\r\n,Telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinizin kayd\u0131n\u0131 tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti uygulamalarla da payla\u015f\u0131yor.,Telefonunuzu h\u0131zland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ediyor, ancak bilgilerinizi \u00e7almaktan ba\u015fka bir \u015fey yapm\u0131yor!,Cartoon Art Photo\r\n,Emoji Camera\r\n,Art Editor\r\n,Selfie Camera Pro\r\n