WhatsApp kullananlar dikkat! 3 flaş özellik geliyor

Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp platformu 3 yeni \u00f6zellik ile g\u00fcncellemeye haz\u0131rlan\u0131yor.,D\u00fcnya genelinde 1.5 milyardan fazla aktif kullan\u0131c\u0131s\u0131 bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 yeni \u00f6zellikler ile g\u00fcndemde. ,Arkada\u015f ekleme i\u015flemini kolayla\u015ft\u0131ran WhatsApp QR kod yani karekod ile arkada\u015f ekleme \u00f6zelli\u011fi nihayet kullan\u0131ma sunmaya haz\u0131rlan\u0131yor. ,S\u00f6z konusu \u00f6zellik sayesinde kullan\u0131c\u0131lar arkada\u015f\u0131n\u0131n QR kodunu taratt\u0131ktan sonra h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde listesine ekleyebilecek. ,Platforma gelecek bir ba\u015fka yenilik ise \u00f6zellikle koronavir\u00fcs d\u00f6neminde \u00f6nem kazanan video sohbetler ile ilgili. ,G\u00fcncelleme ile video sohbetlerinde bir kat\u0131l\u0131mc\u0131n\u0131n penceresi \u00fczerine bas\u0131l\u0131 tuttu\u011funuzda tam ekrana ge\u00e7mek m\u00fcmk\u00fcn olacak. ,Grup sohbetlerinde yer alan video ikonu sayesinde h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konferans da ba\u015flat\u0131labilecek. ,Ancak bu ikon sadece 8 ki\u015fi veya daha alt\u0131ndaki say\u0131da kat\u0131l\u0131mc\u0131 olan grup sohbetlerinde g\u00f6r\u00fcnecek. ,G\u00fcncellemeler kapsam\u0131nda klavyeye yeni animasyonlu etiketler, WhatsApp web s\u00fcr\u00fcmlerine gelecek. Yeni \u00f6zelliklerin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki birka\u00e7 hafta i\u00e7erisinde kullan\u0131ma sunulmas\u0131 bekleniyor. (NTV)