WhatsApp kullananlar dikkat! Bu mesaj uygulamayı çökertiyor

Pop\u00fcler anl\u0131k mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp'ta ortaya \u00e7\u0131kan bir hata, g\u00f6nderilen bir mesaj\u0131n uygulamay\u0131 tamamen \u00e7\u00f6kertmesine neden oluyor!,Siber g\u00fcvenlik yaz\u0131l\u0131m\u0131 \u00fcreticisi Check Point, konuyla ilgili payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 raporda WhatsApp'\u0131n s\u00f6z konusu a\u00e7\u0131k nedeniyle kullan\u0131c\u0131lar\u0131 savunmas\u0131z b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekildi.,WhatsApp'ta kullan\u0131c\u0131lar\u0131n can\u0131n\u0131 fazlas\u0131yla s\u0131kacak yeni bir g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. G\u00fcvenlik yaz\u0131l\u0131m\u0131 servisi Check Point, bir grup sohbetinde tek bir mesajla herkesin WhatsApp uygulamas\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6kertmenin m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funu s\u00f6yledi. Peki bu nas\u0131l m\u00fcmk\u00fcn olabiliyor?,Bunun ger\u00e7ekle\u015fmesi i\u00e7in \u00f6ncelikle WhatsApp web aray\u00fcz\u00fcn\u00fcn kullan\u0131lmas\u0131 gerekiyor. Bu esnada web taray\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n geli\u015ftirici panelini a\u00e7mas\u0131 gerekiyor. Buradan "t\u00fcm grup \u00fcyeleri i\u00e7in bir \u00e7\u00f6kme d\u00f6ng\u00fcs\u00fc" olu\u015fturmak m\u00fcmk\u00fcn oluyor. Bu sorun, sadece uygulamay\u0131 kald\u0131r\u0131p, tekrar y\u00fckleyerek \u00e7\u00f6z\u00fclebiliyor. Sald\u0131r\u0131 sonras\u0131nda gruba geri d\u00f6nmek m\u00fcmk\u00fcn olmuyor ve t\u00fcm sohbet ge\u00e7mi\u015fi siliniyor.,WhatsApp, buna benzer bir sorunu da ge\u00e7en y\u0131l ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131. FakeApp denilen g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131\u011f\u0131, grup sohbetlerinde yaz\u0131lanlar\u0131n de\u011fi\u015ftirilmesine ve mesajlar\u0131n farkl\u0131 \u015fekilde g\u00f6r\u00fcnmesine neden oluyordu. ,WhatsApp'tan konuyla ilgili bir a\u00e7\u0131klama hen\u00fcz yap\u0131lm\u0131\u015f de\u011fil. (H\u00fcrriyet)