WhatsApp kullananlara kötü haber! Bir dönem sona eriyor...

WhatsApp'ta bir d\u00f6nemin sonu resmen geliyor. Art\u0131k bak\u0131n ne yapamayacaks\u0131n\u0131z?\r\n,WhatsApp, parmak izi korumas\u0131n\u0131 aktif olarak kullananlar i\u00e7in yeni bir yasa\u011f\u0131 hayata ge\u00e7iriyor.\r\n,WhatsApp'\u0131n yeni g\u00fcncellemesi yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 andan itibaren kullan\u0131c\u0131lar art\u0131k sohbet ederken ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc alamayacak. Peki bu ne demek?\r\n,WhatsApp ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc \u00f6zelli\u011fini bir \u00e7o\u011fumuz kullan\u0131yoruz. \u00d6zel sohbetlerde kullan\u0131c\u0131larla olan \u00f6nemli bir konu\u015fmam\u0131z\u0131 bazen ba\u015fkas\u0131na iletmek i\u00e7in, bazense sadece saklamak i\u00e7in ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc al\u0131yoruz.\r\n,Bu g\u00fcncelleme nedeniyle kullan\u0131c\u0131lar, art\u0131k \u00f6zel sohbetler i\u00e7erisinde ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc alamayacaklar. Ayr\u0131ca \u015firket, ba\u015fka g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri de alaca\u011fa benziyor.\r\n,Buna g\u00f6re art\u0131k kullan\u0131c\u0131lar, sohbetlerine eri\u015febilmek i\u00e7in parmak izi kullanabilecekler.\r\nParmak izi \u00f6zelli\u011fine sahip olan telefonlarda kullan\u0131labilecek bu \u00f6zellik sayesinde kullan\u0131c\u0131lar, sohbetlerine parmak izi sens\u00f6r\u00fcn\u00fc kullanarak eri\u015febilecekler.\r\n,Bu da ekstra bir g\u00fcvenlik katman\u0131 daha olu\u015fturmu\u015f olacak.\r\n,WhatsApp g\u00fcvenlik \u00f6zelliklerine bir yenisini daha ekleyecek. Buna g\u00f6re bir ki\u015fi sizin ileti\u015fim bilgilerinizi kullanarak sizi ba\u015fka bir gruba ekleyemeyecek.\r\n,Bunu isterseniz ayarlar k\u0131sm\u0131ndan kapal\u0131 hale getirebilecek, b\u00f6ylece ki\u015fisel telefon numaran\u0131z\u0131n y\u00fczlerce ki\u015finin eline ge\u00e7mesini engelleyebileceksiniz.\r\n,WhatsApp'tan konuyla ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama ise \u015f\u00f6yle: \u201cWhatsApp i\u00e7in \u00f6nemli bir g\u00fcncelleme ve k\u00f6t\u00fcye kullan\u0131m\u0131 s\u0131n\u0131rland\u0131racak bir geli\u015fme. WhatsApp ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc yasa\u011f\u0131 bir \u00f6nlem.\u201d\r\nYasa\u011f\u0131n gelmesiyle birlikte yaz\u0131\u015fmalar\u0131 sadece ba\u015fka bir arkada\u015f\u0131n\u0131za 'ilet'ebileceksiniz.\r\n,\u0130\u015f ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc almaya geldi\u011finde ise WhatsApp buna art\u0131k izin vermeyecek.\r\nWhatsApp Web'in bu yasa\u011f\u0131n kapsam\u0131nda olup olmayaca\u011f\u0131 ise hen\u00fcz belli de\u011fil. (H\u00fcrriyet)\r\n