Whatsapp kullanıcılarına kötü haber

Whatsapp kullan\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in k\u00f6t\u00fc haber bu sabah geldi.\r\n,Hemen her iPhone'da sorunsuz bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fan Whatsapp ald\u0131\u011f\u0131 fla\u015f bir kararla baz\u0131 iPhone modellerinde art\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmayacak!\r\n,Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'\u0131 art\u0131k kullanamayacak?\r\n,iPhone (ilk jenerasyon)\r\n,iPhone 3G\r\n,iPhone 3G S\r\n,iPhone 4\r\n,iPhone 4S\r\n,Yani iOS 8 s\u00fcr\u00fcm\u00fc ve alt\u0131n\u0131 kullananlar i\u00e7in art\u0131k \u00e7ok ge\u00e7!\r\n,Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile art\u0131k giri\u015f yapamayacaks\u0131n\u0131z.\r\n,Bu telefonlar\u0131n iOS 8 \u00fcst\u00fc bir s\u00fcr\u00fcme g\u00fcncelleme \u015fans\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Whatsapp kullan\u0131lmas\u0131 s\u00f6z konusu olmayacak.\r\n,Bu nedenle kullan\u0131c\u0131lar\u0131n Whatsapp'\u0131 kullanabilmeleri i\u00e7in telefonlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmesi gerekecek.\r\nBu de\u011fi\u015fikli\u011fin hayata ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan kullan\u0131c\u0131lar\u0131n Android 4.0 ve \u00fczeri, iOS 7 ve \u00fczeri ile Windows Phone 8.1 ve \u00fczeri i\u015fletim sistemlerine sahip bir cihaz bulundurmalar\u0131 gerekecek.\r\n