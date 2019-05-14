WhatsApp kullanıcılarına kötü haber geldi: Bu sabahtan itibaren...

WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in k\u00f6t\u00fc haber bu sabah geldi.\r\n,Hemen her iPhone'da sorunsuz bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fan Whatsapp ald\u0131\u011f\u0131 fla\u015f bir kararla baz\u0131 iPhone modellerinde art\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmayacak!\r\n,Peki bu ne anlama geliyor? Kimler WhatsApp'\u0131 art\u0131k kullanamayacak?\r\n,iPhone (ilk jenerasyon)\r\n,iPhone 3G\r\n,iPhone 3G S\r\n,iPhone 4\r\n,iPhone 4S\r\n,Yani iOS 8 s\u00fcr\u00fcm\u00fc ve alt\u0131n\u0131 kullananlar i\u00e7in art\u0131k \u00e7ok ge\u00e7!\r\n,T\u00fcm Windows Phone i\u015fletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n sonunda kesilecek.\r\n,Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile art\u0131k giri\u015f yapamayacaks\u0131n\u0131z.\r\nBu WhatsApp i\u00e7in yeni bir uygulama de\u011fil. \u015eirket 2016 y\u0131l\u0131nda da eski Nokia ve BlackBerry telefonlara deste\u011fini sona erdirmi\u015fti.\r\n,Bu telefonlar\u0131n iOS 8 \u00fcst\u00fc bir s\u00fcr\u00fcme g\u00fcncelleme \u015fans\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Whatsapp kullan\u0131lmas\u0131 s\u00f6z konusu olmayacak.\r\nBu nedenle kullan\u0131c\u0131lar\u0131n Whatsapp'\u0131 kullanabilmeleri i\u00e7in telefonlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmesi gerekecek.\r\n,iOS 11 ve iOS 12 s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fc kullanan kullan\u0131c\u0131lar hayli fazla olsa da, telefonlar\u0131 eski olan veya g\u00fcncelledi\u011finde telefonlar\u0131n\u0131n yava\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnenler eski iOS s\u00fcr\u00fcmlerini kullanmaya devam ediyor.\r\n,Bu de\u011fi\u015fikli\u011fin hayata ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan kullan\u0131c\u0131lar\u0131n Android 4.0 ve \u00fczeri, iOS 7 ve \u00fczeri ile Windows Phone 8.1 ve \u00fczeri i\u015fletim sistemlerine sahip bir cihaz bulundurmalar\u0131 gerekecek.\r\n