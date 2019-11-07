WhatsApp merakla beklenen özelliğini kullanıma sundu!

Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan anl\u0131k mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp bir s\u00fcredir pek \u00e7ok kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan talep edilen yeni g\u00fcvenlik ayar\u0131n\u0131 kullan\u0131ma sundu. \r\n,1.5 milyar aktif kullan\u0131c\u0131s\u0131 bulunan anl\u0131k mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp sonunda pek \u00e7ok kullan\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n talep etti\u011fi \u00f6zelli\u011fi platforma entegre etti. ,\u0130ngiliz Independent gazetesinde yer alan habere g\u00f6re, mesajla\u015fma uygulamas\u0131, hangi ki\u015filerin sizi WhatsApp gruplar\u0131na ekleyebilece\u011fini belirlemenizi sa\u011flayan yeni ayar se\u00e7ene\u011fini kullan\u0131ma sundu. \r\n\r\n,S\u00f6z konusu \u00f6zelli\u011fi kullanmak i\u00e7in izlemeniz gereken ad\u0131mlar ise \u015f\u00f6yle... \r\n\r\n,\u0130lk \u00f6nce WhatsApp'\u0131 a\u00e7\u0131n ve s\u0131ras\u0131yla Ayarlar> Hesap> Gizlilik b\u00f6l\u00fcm\u00fcne gidin. Burada 'gruplar' sekmesine girdi\u011finizde istedi\u011finiz ayarlamalar\u0131 yapabileceksiniz. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemde Hindistan\u2019da test edilen yenilik, 'Hi\u00e7 Kimse', 'Ki\u015filerim' ve 'Herkes' olmak \u00fczere kimlerin sizi gruplara ekleyebilece\u011fini se\u00e7menize izin veriyordu.\r\n\r\n,Bug\u00fcn kullan\u0131ma sunulan versiyonda ise kullan\u0131c\u0131lar 'Herkes', 'Ki\u015filerim' '\u015eunlar hari\u00e7 ki\u015filerim' se\u00e7eneklerini se\u00e7ebiliyor.