WhatsApp o telefonların fişini çekiyor

Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp deste\u011fi kesece\u011fi telefonlar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Sosyal medya devi Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 yak\u0131ndan ilgilendiren bir ad\u0131m atmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,Daily Mail'de yer alan habere g\u00f6re, WhatsApp, 31 Aral\u0131k 2019 itibar\u0131yla destek vermeyi kesece\u011fi telefonlar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Platformdan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada WhatsApp'\u0131n Windows Mobile ve iOS 7 ve daha alt\u0131ndaki i\u015fletim sistemlerini desteklemeyece\u011fi ifade edildi.,Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'\u0131 art\u0131k kullanamayacak? ,iPhone (ilk jenerasyon) \r\niPhone 3G ,iPhone 3G S \r\niPhone 4 \r\niPhone 4S ,T\u00fcm Windows Phone i\u015fletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n sonunda kesilecek.\r\n\r\nAndroid s\u00fcr\u00fcm\u00fc 2.3.7 ve alt\u0131ndaki ak\u0131ll\u0131 telefonlar da WhatsApp deste\u011finden mahrum kalacaklar.,Ancak bu sistemler i\u00e7in WhatsApp deste\u011finin kesilmesi, 1 \u015eubat 2020 tarihinde ger\u00e7ekle\u015fecek.,WhatsApp 2016 y\u0131l\u0131nda da eski Nokia ve BlackBerry telefonlara deste\u011fini sona erdirmi\u015fti.