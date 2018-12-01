BAŞA DÖN
-
MEDYA -
Yemekteyiz 30 Kasım haftanın birincisi kim oldu, YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? Yemekteyiz finali haftanın birincisi kim?
-
MEDYA -
Arka Sokaklar 497. bölüm son bölüm İzle, Arka Sokaklar 497. bölüm full tek parça izle (YouTube, Kanal D izle)
-
MEDYA -
Çarpışma 2. bölüm izle, Çarpışma 2. bölüm full HD tek parça izle, ÇARPIŞMA 3. bölüm fragmanı (YouTube, Puhu, Show TV izle)
-
MEDYA -
Kızım 11. bölüm İZLE, son bölüm izle TV8, Kızım 11. bölüm tek parça full izle
-
MEDYA -
Gülperi 12. bölüm İZLE, son bölüm full tek parça izle.. Gülperi 12. yeni bölüm izle (Puhu, Show Tv, YouTube)
-
MEDYA -
İstanbullu Gelin 64. Son bölüm tek parça HD full izle... İstanbullu Gelin 65. bölüm fragmanı
-
YAŞAM -
Hayvanlarını telef eden yaban kedisini doğaya bıraktı
-
DÜNYA -
Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem!
-
YAŞAM -
Kadıköy açıklarında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
-
DÜNYA -
Evi yanan Hollywood aktörüne Filistin hatırlatması
-
POLİTİKA -
Bakan Soylu: Kabul edilebilir değil
-
EKONOMİ -
İnşaat malzemeleri ihracatı 20 milyar dolara yaklaştı
-
GÜNDEM -
ÖSO ve YPG/PKK Fırat Kalkanı bölgesinde çatıştı
-
SPOR -
Mersin Büyükşehir Belediyespor'da istifa
-
YAŞAM -
Tuvalete giderken belindeki silah ateş aldı, kalçasından yaralandı
-
YAŞAM -
Sağanak, Hamsi Festivali'ne engel olamadı
-
YAŞAM -
Konya’daki cinayette 2 kardeş tutuklandı
-
YAŞAM -
TEM'de cip şarampole yuvarlandı!
-
YAŞAM -
Antalya'da yakalandı! Kobra yılanı zehiri yakalandı
-
POLİTİKA -
Bahçeli'den ittifak açıklaması
WhatsApp sesli mesaj özelliğini değiştiriyor
1
/
17
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.