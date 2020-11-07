WhatsApp 'süreli mesaj' özelliğini duyurdu! (Süreli mesajlar nasıl kullanılır?)

Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp, bir kez daha platforma getirdi\u011fi yeni \u00f6zellik ile g\u00fcndemde. ,Sosyal medyadaki etkisini art\u0131rmak i\u00e7in sat\u0131n alma yoluna giden Facebook daha \u00f6nce rekor fiyatlar ile WhatsApp ve Instagram'\u0131 sat\u0131n alm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\nSnapchat i\u00e7in de benzer bir yol izleyen Facebook, sat\u0131n alamay\u0131nca benzer \u00f6zelliklerini platformlar\u0131na entegre etme takti\u011fini benimsemi\u015fti. ,Facebook bu plan\u0131n\u0131 \u015fimdi WhatsApp i\u00e7in kullan\u0131yor. Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp'a Snapchat'i an\u0131msatan bir \u00f6zellik geldi. ,WhatsApp 's\u00fcreli mesaj' \u00f6zelli\u011fini duyurdu. S\u00fcreli mesajlar \u00f6zelli\u011fi WhatsApp iOS, Android ve Masa\u00fcst\u00fc kullan\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in tan\u0131t\u0131ld\u0131. ,S\u00f6z konusu \u00f6zellik sayesinde bir sohbet i\u00e7in s\u00fcreli mesajlar etkinle\u015ftirildi\u011finde g\u00f6nderilen mesajlar 7 g\u00fcn sonra kayboluyor. ,Sohbetlerde, her iki taraf da s\u00fcreli mesajlar\u0131 etkinle\u015ftirip devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rakabiliyor.\r\n\r\nWhatsApp gruplar\u0131nda ise kontrol y\u00f6neticilerde oluyor. (NTV)