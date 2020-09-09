WhatsApp'ta paylaşılan bu mesaja dikkat! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan WhatsApp i\u00e7in kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 yak\u0131ndan ilgilendiren bir uyar\u0131 geldi.,\u0130ngiliz Daily Mail gazetesinin WABetaInfo taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan bilgilere dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re, kullan\u0131c\u0131lara tan\u0131mad\u0131klar\u0131 ki\u015filer taraf\u0131ndan g\u00f6nderilen mesajlar uygulaman\u0131n \u00e7\u00f6kmesine neden oldu.,Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n tan\u0131mad\u0131klar\u0131 ki\u015filer taraf\u0131ndan bir WhatsApp grubuna dahil edilmesi y\u00f6ntemi ile ger\u00e7ekle\u015fen bu sald\u0131r\u0131 sonras\u0131nda kullan\u0131c\u0131lar\u0131n mesajla\u015fma ge\u00e7mi\u015flerini de kaybettikleri belirtiliyor.,Konu ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan WABetaInfo kullan\u0131c\u0131lar\u0131n WhatsApp ayarlar\u0131n\u0131 sadece rehberlerindeki ki\u015filerden mesaj almalar\u0131na izin verecek \u015fekilde de\u011fi\u015ftirmelerini \u00f6neriyor.,Bunun i\u00e7in ad\u0131m ad\u0131m yapman\u0131z gerekenler ise \u015f\u00f6yle...,WhatsApp uygulamas\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131n,Sa\u011f alt tarafta yer alan ayarlar sekmesini a\u00e7\u0131n,Bu ekranda kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kan hesap sekmesine t\u0131klay\u0131n.,Daha sonra gizlilik sekmesini a\u00e7\u0131n ve gruplar se\u00e7ene\u011fine t\u0131klay\u0131n,Kar\u015f\u0131n\u0131za gelen ekrandan size kimlerin WhatsApp \u00fczerinden mesaj atabilece\u011fini se\u00e7ebilece\u011finiz opsiyonlar \u00e7\u0131kacak.,WhatsApp konu ile ilgili yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 bilgilendirme mesaj\u0131nda s\u00f6z konusu soruna kar\u015f\u0131 bir g\u00fcncelleme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Ancak siber g\u00fcvenlik uzmanlar\u0131 gelecekte bu ve benzeri sald\u0131r\u0131lara kar\u015f\u0131 WhatsApp ayarlar\u0131n\u0131n sadece rehberdeki ki\u015filerden mesaj al\u0131nmas\u0131na izin verecek \u015fekilde de\u011fi\u015ftirmesini \u00f6neriyor.