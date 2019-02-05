Whatsapp'ta silinen mesajları okumak mümkün!

WhatsApp'ta "Acaba ne yazd\u0131 da sildi?" diye sizi yiyip bitiren sorulara son verecek y\u00f6ntem bulundu. \u0130\u015fte ' WhatsApp'ta silinen mesajlar nas\u0131l okunur? ' sorusunun cevab\u0131...,E\u011fer birine mesaj g\u00f6nderir ve k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde bu mesaj\u0131 silerseniz kar\u015f\u0131 taraf mesaj\u0131 hi\u00e7 g\u00f6rmemi\u015f olsa bile okuyabiliyor! Nas\u0131l m\u0131?,Konu\u015ftu\u011funuz bir ki\u015fi, size g\u00f6nderdi\u011fi mesaj\u0131 sildiyse, WhatsApp'\u0131 telefonunuzdan silin ve tekrar y\u00fckleyin.,Bu i\u015flemi tamamlad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda mesaj ge\u00e7mi\u015finiz yedeklenmi\u015f olaca\u011f\u0131ndan, silinen mesaj\u0131 g\u00f6rme imkan\u0131na sahip olacaks\u0131n\u0131z.,\u00c7evrimi\u00e7i oldu\u011funuz esnada size g\u00f6nderilen bir mesaj silindi\u011finde, 'bu mesaj silindi' \u015feklinde bir uyar\u0131 g\u00f6r\u00fcrs\u00fcn\u00fcz.\r\n\r\nB\u00f6ylelikle mesaj, konu\u015fma ge\u00e7mi\u015finden silinse dahi telefon haf\u0131zas\u0131nda depolanmaya devam eder.,Silinen mesajlar\u0131 g\u00f6rmenin bir di\u011fer yolu ise, Android telefonlar \u00fczerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. WhatsApp silinen mesajlar\u0131n bildirimlerini de siliyor olsa da, bu t\u00fcr \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcl uygulamalar g\u00f6nderilen mesajlar\u0131 silinmeden depolayabiliyor.,Ancak bu t\u00fcr uygulamalar\u0131n g\u00fcvenilirli\u011fi her zaman bir soru i\u015faretidir.,WhatsApp yetkilileri bu hatan\u0131n fark\u0131nda olacaklar ki d\u00fczeltme i\u00e7in bir g\u00fcncelleme yay\u0131nlamay\u0131 planl\u0131yor. G\u00fcncellemenin ne zaman gelece\u011fi \u015fu anda bilinmiyor.