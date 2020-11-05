WhatsApp'ta 'tatil modu' dönemi

Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp bir kez daha platfroma entegre etmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 \u00f6zelli\u011fi ile g\u00fcndemde. \r\n\r\n,WhatsApp'\u0131n Android beta s\u00fcr\u00fcm\u00fc g\u00fcncellendi. Bu g\u00fcncellemeyle birlikte uygulama s\u00fcr\u00fcm\u00fc "2.20.206.2"ye y\u00fckseltildi.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu g\u00fcncelleme ile WhatsApp'\u0131n yeni \u00f6zelli\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. WhatsApp'\u0131n son Android beta s\u00fcr\u00fcm\u00fc, "Tatil Modu" olarak isimlendirilen bir \u00f6zellikle geldi.\r\n\r\n,WhatsApp, bir s\u00fcre \u00f6nce bu \u00f6zelli\u011fi 'Ar\u015fivlenen Sohbetleri Yoksay' ad\u0131 alt\u0131nda geli\u015ftirmeye ba\u015flam\u0131\u015f, ard\u0131ndan geli\u015ftirmeyi b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Tatil Modu (Vacation Mode) ile s\u00f6z konusu \u00f6zellik bir kez daha g\u00fcndeme geldi. WhatsApp'\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde bu \u00f6zelli\u011fi Android kullan\u0131c\u0131lar\u0131na sunmas\u0131 bekleniyor. \r\n\r\n,WABetaInfo'nun \u015firkete yak\u0131n kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberine g\u00f6re, s\u00f6z konusu \u015fu an i\u00e7in Android s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde test edilmesine ra\u011fmen \u00f6zellik iOS kullan\u0131c\u0131lar\u0131na da sunulacak.