WhatsApp'ta yeni dönem

Dijital d\u00fcnyan\u0131 en \u00e7ok kullan\u0131lan mesajla\u015fma uygulamas\u0131 konumunda olan WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 yeni \u00f6zelli\u011fi ile g\u00fcndemde.,\u00d6zellikle koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 pek \u00e7ok ileti\u015fim odakl\u0131 uygulama gibi kullan\u0131m oran\u0131 artan WhatsApp'\u0131n platforma entegre edece\u011fi \u00f6zellik beta s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde bulunan bilgiler ile netlik kazand\u0131.,WABetaInfo\u2019ya g\u00f6re Facebook, tek bir WhatsApp hesab\u0131n\u0131 birden fazla hesaba ba\u011flama deste\u011fini getirmeyi planl\u0131yor.,Ayn\u0131 habere g\u00f6re, 4 cihaza kadar desteklenecek bu yeni \u00f6zelli\u011fin SMS\u2019le gelen bir do\u011frulama koduyla ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.,Haberde WhatsApp'\u0131n s\u00f6z konusu \u00f6zelli\u011fi test etti\u011fini g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seren beta \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ait g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere de yer verildi.,S\u00f6z konusu \u00f6zelli\u011fin aktif hale getirilmesinin ard\u0131ndan ad\u0131ndan da anla\u015f\u0131laca\u011f\u0131 \u00fczere WhatsApp farkl\u0131 cihazlardan ayn\u0131 anda kullan\u0131labilecek.,Uzun s\u00fcredir en b\u00fcy\u00fck rakibi Telegram'da yer alan \u00f6zelli\u011fin WhatsApp'a ne zaman entegre edilece\u011fine dair bir a\u00e7\u0131klama ise bulunmuyor.