WhatsApp'ta yeni dönem! Beklenen özellik kullanımda

Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp bir kez daha platforma entegre etti\u011fi yeni \u00f6zelli\u011fi ile g\u00fcndemde. ,Gadgets 360'da yer alan habere g\u00f6re, WhatsApp\u2019\u0131n sohbetleri tamamen sessize alma \u00f6zelli\u011fi t\u00fcm kullan\u0131c\u0131lara a\u00e7\u0131ld\u0131. ,Daha \u00f6nce WhatsApp gruplar\u0131n\u0131 sessize almak i\u00e7in 8 saat, 1 hafta ve 1 y\u0131l olmak \u00fczere \u00fc\u00e7 opsiyon sunan platform bu opsiyonlara bir yenisini ekledi. ,S\u00f6z konusu \u00f6zellik hem iOS hem de Android platformlar\u0131 i\u00e7in yay\u0131nland\u0131. Bu \u00f6zelli\u011fin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde t\u00fcm cihazlara gelmesi bekleniyor. (NTV),Ba\u015fka bir deyi\u015fle WhatsApp s\u00f6z konusu g\u00fcncelleme ile kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n istedikleri WhatsApp mesajlar\u0131n\u0131 sonsuza kadar kapatmas\u0131na imkan tan\u0131yacak. ,Beklenen \u00f6zellik WhatsApp'a geliyor! T\u00fcm kullan\u0131c\u0131lar yararlanabilecek... \u0130\u015fte detaylar!