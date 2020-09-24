WhatsApp'ta yeni dönem! Mesajlar kaybolacak

Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp, yeni \u00f6zelli\u011fi ile g\u00fcndemde. \u015eirket mesajla\u015fma uygulamas\u0131na Snapchat'i an\u0131msatan bir \u00f6zelli\u011fi getirmeye haz\u0131rlan\u0131yor.,Sosyal medyadaki etkisini art\u0131rmak i\u00e7in sat\u0131n alma yoluna giden Facebook daha \u00f6nce rekor fiyatlar ile whatsApp ve Instagram'\u0131 sat\u0131n alm\u0131\u015ft\u0131. ,Snapchat i\u00e7in de benzer bir yol izleyen Facebook, sat\u0131n alamay\u0131nca benzer \u00f6zelliklerini b\u00fcnyesinde bulundurdu\u011fu platformlar\u0131na entegre etme takti\u011fini benimsemi\u015fti. ,Bu plan\u0131 Instagram\u2019a yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00fcncellemelerde kullanan Facebook \u015fimdi WhatsApp i\u00e7in de benzer bir yol izleme karar\u0131 ald\u0131. Mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp'a Snapchat'i an\u0131msatan bir \u00f6zellik geliyor. ,WhatsApp mesajlar\u0131 otomatik olarak silen bir \u00f6zellik \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \u00d6zellik \u015fu an i\u00e7in, sadece 5 saniye ve 1 saat gibi s\u00fcreleri kaps\u0131yor. \r\n\r\n"Kaybolan mesajlar" ve 1kaybolan medya" olarak an\u0131lan \u00f6zelli\u011fin ne zaman kullan\u0131ma girece\u011fine dair bir a\u00e7\u0131klama ise bulunmuyor. ,WABetaInfo taraf\u0131ndan d\u00fcn payla\u015f\u0131lan raporda WhatsApp\u2019\u0131n ayn\u0131 anda 4 cihazda kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan \u00e7oklu cihaz deste\u011fi i\u00e7in sona gelindi\u011fi a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. (NTV)