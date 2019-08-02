WhatsApp'tan gelen o linke sakın tıklamayın

\u00d6d\u00fcle ula\u015fmak amac\u0131yla ba\u011flant\u0131y\u0131 t\u0131klayan kullan\u0131c\u0131lar teklifi nas\u0131l bulduklar\u0131ndan uygulama hakk\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015flerine kadar sorular i\u00e7eren bir anket sayfas\u0131na y\u00f6nlendiriliyor.\r\n,B\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcle ula\u015fabilmeleri i\u00e7in de bu teklifi en az 30 ki\u015fiye daha iletmeleri isteniyor. Aldatmacay\u0131 tasarlayanlar\u0131n hedefi t\u0131klama sahtekarl\u0131\u011f\u0131 yolu ile para kazanmak, yani bir kampanyan\u0131n operat\u00f6rleri i\u00e7in gelir getiren sahte reklam t\u0131klamalar\u0131n\u0131 toplamak.\r\n,Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131, bu aldatmacay\u0131 bar\u0131nd\u0131ran ayn\u0131 domain adresinin, farkl\u0131 bir \u015firketten geliyormu\u015f gibi davranan, asl\u0131nda ger\u00e7ek olmayan teklife ev sahipli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 da ortaya koydu.,Aldatmaca kapsam\u0131nda \u00fccretsiz internet eri\u015fimi vaad edilerek kurbanlar premium ve \u00fccretli SMS servislerine ya da telefonlar\u0131na y\u00fcklenecek olan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti uygulamalara y\u00f6nlendiriliyorlar.\r\n,\u0130nternet kullan\u0131c\u0131lar\u0131 uyar\u0131 mesajlar\u0131n\u0131 dikkate almal\u0131lar diyen ESET T\u00fcrkiye \u00dcr\u00fcn ve Pazarlama M\u00fcd\u00fcr\u00fc Can Erginkurban \u015fu uyar\u0131larda bulundu: \u201cSosyal m\u00fchendisli\u011fe ve kimlik av\u0131na dayanan bu sald\u0131r\u0131lar\u0131n iki temel dayanak noktas\u0131 var.,Bunlardan biri kullan\u0131c\u0131lar\u0131n \u00fccretsiz olarak bir \u015feyler kazanmay\u0131 ummas\u0131. \u0130kincisi de kullan\u0131c\u0131lar\u0131n iyi niyetle ba\u015fkalar\u0131na yard\u0131m etmeyi istemelerinin suistimal edilmesi. E\u011fer bu oyunlara gelmek istemiyorsan\u0131z, doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 yeni y\u00f6ntemlerin fark\u0131nda olmal\u0131s\u0131n\u0131z\u201d.\r\n,Can Erginkurban s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti : \u201cSiber sald\u0131rganlar zaafiyetlerimizin fark\u0131ndalar.,Fazla g\u00fcven duydu\u011fumuz, merakl\u0131 oldu\u011fumuz veya yard\u0131m etmek istedi\u011fimizde, panik yaparak acele kararlar verme e\u011filiminde oldu\u011fumuzu bilirler.\r\n,Oltalama (phishing) sald\u0131r\u0131lar\u0131 bu insan davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131 istismar eder. Savunman\u0131n birinci kural\u0131, al\u0131nan hi\u00e7bir mesaja k\u00f6r\u00fc k\u00f6r\u00fcne g\u00fcvenmemektir. Ger\u00e7ek olamayacak kadar g\u00fczel gelen mesajlardaki hi\u00e7bir \u015feye inanmay\u0131n, ger\u00e7ek de\u011fildir.\r\n,Mesaj\u0131n ve g\u00f6ndericinin ger\u00e7ek olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 farkl\u0131 kanallardan kontrol etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131n. \u015e\u00fcpheniz varsa direk silin\u201d.\r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc sadece bir t\u0131klama tahmin edemeyece\u011finiz kadar k\u00f6t\u00fc sonu\u00e7lara neden olabilir.\r\n