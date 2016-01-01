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Samsun'da 6 bin 892 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı
YAŞAM
-
Ardahan’da kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
SPOR
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Kadın güreşçilerden Fransa'da 3 madalya
YAŞAM
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Havada koronavirüs paniği! Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı
TEKNOLOJİ
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Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili flaş bir açıklama geldi!
YAŞAM
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İkinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
DÜNYA
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 94 milyonu geçti
YAŞAM
-
Muayenesi olan araç sahiplerine yasak yok
YAŞAM
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Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM
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Türkiye'nin Covid-19 aşı programı dünya gündeminde
YAŞAM
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Milas'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM
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"2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı
SPOR
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Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 sezon için anlaşmaya vardı
DÜNYA
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ABD'de Kongre baskınına federal soruşturma
DÜNYA
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İngiltere'ye gelecek tüm yolculara 10 günlük karantina uygulanacak
YAŞAM
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Milas'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
YAŞAM
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Ordu'da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldı
YAŞAM
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Muğla'da Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
YAŞAM
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Kırklareli’nde trafik kazası: 4 yaralı
YAŞAM
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Bursa'da otomobilde tüfekle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi
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Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili flaş bir açıklama geldi!
Bir süredir gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelen Whatsapp gizlilik sözleşmesi konusunda flaş bir son dakika açıklaması geldi.
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