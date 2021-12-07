WhatsApp'tan güncelleme: Kaybolan mesajlar kalıcı oluyor

Teknik olarak WhatsApp'\u0131n son duyurusu daha \u00f6nce yay\u0131mlanm\u0131\u015f bir g\u00fcncellemenin geni\u015fletilmi\u015f versiyonu. \r\n\r\n\u015eirket ge\u00e7en y\u0131l rakibi Signal benzeri bir ad\u0131m atarak, kaybolan mesajlar \u00f6zelli\u011fi getirmi\u015fti. \r\n\r\nAncak bunu ki\u015fiye \u00f6zel olarak tek tek yapman\u0131z gerekiyordu. Yani WhatsApp'ta t\u00fcm yaz\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131z kay\u0131t d\u0131\u015f\u0131 kals\u0131n istiyorsan\u0131z b\u00fct\u00fcn rehberle tek tek bunu i\u015faretlemek zorundayd\u0131n\u0131z.,WhatsApp son g\u00fcncellemeyle bu durumu ortadan kald\u0131racak. Tek bir yerden b\u00fct\u00fcn mesajla\u015fmay\u0131 belirli bir s\u00fcrenin ard\u0131ndan sildirmek m\u00fcmk\u00fcn olacak. \r\n\r\nWhatsApp ayr\u0131ca 7 g\u00fcn kural\u0131n\u0131 da de\u011fi\u015ftiriyor. Ge\u00e7en sene ba\u015flayan uygulamada mesajlar 7 g\u00fcn sonra kayboluyordu. Art\u0131k mesajlar\u0131n ne zaman kaybolaca\u011f\u0131na dair s\u00fcreyi siz belirleyeceksiniz. WhatsApp halen bu konuda Signal'in gerisinde. Signal bir\u00e7ok se\u00e7enek sunarken WhatsApp 24 saat, 7 g\u00fcn ve 90 g\u00fcn se\u00e7eneklerini getirdi. ,Beta versiyonu da\u011f\u0131t\u0131ma \u00e7\u0131kan g\u00fcncellemeyle bir\u00e7ok uygulamada olan \u00f6zellik WhatsApp'a da gelecek. \r\n\r\nAnroid kullan\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in 2.21.24.8 Beta versiyonu da\u011f\u0131t\u0131ma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek m\u00fcmk\u00fcn olacak. ,Buna benzer bir \u00f6zellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor. Meta (Facebook'un yeni ad\u0131) \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131ndaki WhatsApp'taki bu g\u00fcncellemenin ne zaman herkese a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131 belli de\u011fil. \r\n\r\nYani art\u0131k bir mesaja cevap vermek yerine sadece mesaj\u0131 be\u011fenebilirsiniz. ,Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp'ta mesajlar u\u00e7tan uca \u015fifreleme y\u00f6ntemiyle korunuyordu.,Ancak ayn\u0131 durum yedekleme i\u00e7in ge\u00e7erli de\u011fil. \u015eirket baz\u0131 kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131\u011f\u0131 olarak de\u011ferlendirilen bu uygulamada de\u011fi\u015fikli\u011fe gidiyor.\r\n\r\n,WhatsApp'\u0131 2014 y\u0131l\u0131nda sat\u0131n alan Facebook taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re per\u015fembe g\u00fcn\u00fcnden itibaren baz\u0131 kullan\u0131c\u0131lar yeni yedekleme \u00f6zelli\u011fine eri\u015febilecek.\r\n\r\nYani Google Drive'a ya da Apple iCloud'a yedeklenen g\u00f6r\u00fc\u015fmeler de art\u0131k u\u00e7tan uca \u015fifrelenecek. G\u00fcncelleme zaman i\u00e7erinde t\u00fcm kullan\u0131c\u0131lar a\u00e7\u0131lacak,WABetaInfo sitesinde yer alan habere g\u00f6re, 'gizlilik' ayarlar\u0131nda yeni bir d\u00fczenlemeye gitme karar\u0131 alan WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir \u00f6zelli\u011fi kullan\u0131ma sundu.\r\n\r\nG\u00fcncellemeyle birlikte WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar; 'son g\u00f6r\u00fclme' \u00f6zelli\u011fini 4 farkl\u0131 \u015fekilde kullanabilecek.\r\n\r\n'Herkes', 'Ki\u015filerim' ve 'Kimse' d\u0131\u015f\u0131nda 'Ki\u015filerim hari\u00e7' se\u00e7ene\u011fi de kullan\u0131c\u0131lara sunulacak.,Bu 'kara liste'ye ekledi\u011finiz ki\u015filer, son g\u00f6r\u00fclme saat ve tarihinizi g\u00f6remeyecek. \r\n\r\nHen\u00fcz bu \u00f6zelliklerin t\u00fcm kullan\u0131c\u0131lar i\u00e7in ne zaman devreye girece\u011fi hakk\u0131nda net bir bilgi bulunmuyor.,Yeni bir cihaz\u0131n kurulumunu yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda, sohbetlerinizi eski cihaz\u0131n\u0131zdan yeni cihaz\u0131n\u0131za g\u00fcvenli bir \u015fekilde aktarma se\u00e7ene\u011fine sahip olacaks\u0131n\u0131z. Bu i\u015flem i\u00e7in USB-C - Lightning kablosu gerekli olacakt\u0131r.\r\n\r\nBu sadece bir ba\u015flang\u0131\u00e7. Daha fazla ki\u015finin tercih ettikleri platformlar aras\u0131nda ge\u00e7i\u015f yapabilmesi ve sohbetlerini g\u00fcvenli bir \u015fekilde beraberinde g\u00f6t\u00fcrebilmesi i\u00e7in bu se\u00e7ene\u011fi kullan\u0131ma sunmay\u0131 sab\u0131rs\u0131zl\u0131kla bekliyoruz\u201d,D\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda yakla\u015f\u0131k 1,6 milyar kullan\u0131c\u0131ya sahip olan mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp, yeni bir \u00f6zelli\u011fi devreye sokmaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\n