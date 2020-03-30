WhatsApp'tan ilk koronavirüs kısıtlaması

Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 artan internet trafi\u011fine kar\u015f\u0131 ilk k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131 getirdi.,\u0130lk olarak \u00c7in\u2019de g\u00f6r\u00fclen, bug\u00fcn 160\u2019\u0131n \u00fczerinde \u00fclkeye s\u0131\u00e7rayan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 (COVID-19) \u015firketlerin operasyonlar\u0131n\u0131 da etkiliyor.,Salg\u0131n ile birlikte d\u00fcnya genelinde on milyonlarca insan\u0131n evlere kapanmas\u0131 sonras\u0131 artan trafik ile ba\u015f edemeyen \u015firketler \u00e7areyi kaliteyi d\u00fc\u015f\u00fcrmekte buluyor. Salg\u0131n sonras\u0131 ortaya \u00e7\u0131kan bu duruma kar\u015f\u0131 ad\u0131m atan \u015firketler kervan\u0131na WhatsApp da kat\u0131ld\u0131.,Hindustan Times\u2019ta yer alan habere g\u00f6re, Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan WhatsApp sunucularda olu\u015fan yo\u011funlu\u011fu azaltmak i\u00e7in 15 saniyelik video s\u0131n\u0131r\u0131 getirdi.,Ayn\u0131 habere g\u00f6re, \u015fu an i\u00e7in Hindistan'daki baz\u0131 kullan\u0131c\u0131lar i\u00e7in ge\u00e7erli olan bu k\u0131s\u0131tlamaile birlikte, WhatsApp durumlar\u0131na en fazla 15 saniyelik videolar y\u00fcklenebiliyor.,Artan internet trafi\u011finin sunuculara olan bask\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131 durumunda s\u00f6z konusu k\u0131s\u0131tlaman\u0131n WhatsApp'\u0131n hizmet verdi\u011fi 180'den fazla \u00fclkede de kendisini g\u00f6sterebilece\u011fi belirtiliyor.,Facebook ve b\u00fcnyesinde bulunan Instagram ge\u00e7ti\u011fimiz hafta platformdaki videolar\u0131n yay\u0131n kalitesini d\u00fc\u015f\u00fcrme karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u015eirketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada bu durumun Avrupa\u2019daki kullan\u0131c\u0131lar\u0131 kapsad\u0131\u011f\u0131 ve ge\u00e7ici bir karar oldu\u011fu bilgisinin alt\u0131 \u00e7izilmi\u015fti. (NTV)