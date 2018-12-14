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WhatsApp'tan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik
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Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni özelliği ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde grup sohbetlerine yeni bir özellik getiren uygulama, yeni özelliği de grup sohbetlerini daha keyifli bir hale getirecek.