WhatsApp'tan mesaj yönlendirme sayısına sınırlama

BBC'nin haberine g\u00f6re, ya\u015fanan lin\u00e7 olaylar\u0131nda mesaj gruplar\u0131 \u00fczerinden yay\u0131lan yanl\u0131\u015f bilgilerin k\u0131\u015fk\u0131rt\u0131c\u0131 unsur olmas\u0131 nedeniyle 6 ay \u00f6nce Hindistan'da ba\u015flat\u0131lan s\u0131n\u0131rlama art\u0131k d\u00fcnyan\u0131n di\u011fer yerlerinde de uygulanacak.\r\n\r\n,Endonezya'n\u0131n ba\u015fkenti Cakarta'da d\u00fczenlenen bir etkinlikte uygulaman\u0131n kurallar\u0131yla ilgili g\u00fcncellemeye ili\u015fkin yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, platformda yanl\u0131\u015f bilginin yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in bir mesaj\u0131n 5'ten fazla kez y\u00f6nlendirilemeyece\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,WhatsApp s\u00f6zc\u00fcs\u00fc, BBC'ye yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Bu uygulama, WhatsApp'\u0131n, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n telefon rehberindeki ki\u015filerle yapacaklar\u0131 \u00f6zel mesajla\u015fmaya odaklanmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak. Kullan\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n yeni deneyimlerine ili\u015fkin yorumlar\u0131na kulak vermeye ve zaman i\u00e7inde viral i\u00e7eri\u011fin \u00f6nlenmesine y\u00f6nelik yeni y\u00f6ntemler aramaya devam edece\u011fiz." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u015eimdiye kadar kullan\u0131c\u0131lar\u0131n bir mesaj\u0131 20 kez iletebilmesine izin veriliyordu.\r\n\r\n,Bir WhatsApp grubuna en fazla 256 kullan\u0131c\u0131 kaydedilebiliyor. Bu teorik olarak, tek bir kullan\u0131c\u0131n\u0131n bir mesaj\u0131, daha \u00f6nce m\u00fcmk\u00fcn olan 5 bin 120 ki\u015fi yerine yaln\u0131zca 1 bin 280 ki\u015fiye kadar iletebilece\u011fi anlam\u0131na geliyor. Ancak mesaj\u0131 alan ki\u015filerin bunu 5 kez payla\u015fmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ecek herhangi durum s\u00f6z konusu de\u011fil.\r\n\r\n,Di\u011fer yandan, WhatsApp taraf\u0131ndan u\u00e7tan uca \u015fifreleme kullan\u0131m\u0131, mesajlar\u0131n\u0131n yaln\u0131zca g\u00f6nderenleri ve al\u0131c\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan okunabilece\u011fi ve firman\u0131n yanl\u0131\u015f bilgileri tespit etme yetene\u011fini s\u0131n\u0131rlayabilece\u011fi anlam\u0131na geliyor.\r\n\r\n,\r\n\u015eirket, ge\u00e7en temmuz ay\u0131nda, internet sitesinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n mesajlar\u0131 ba\u015fka kullan\u0131c\u0131lara ve kullan\u0131c\u0131 gruplar\u0131na iletmesine k\u0131s\u0131tlama getirecek bir test uygulamas\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. T\u00fcm d\u00fcnyadaki Whatsapp kullan\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in ge\u00e7erli olacak k\u0131s\u0131tlaman\u0131n Hindistan'da daha dar kapsam\u0131 bulunaca\u011f\u0131, Hint kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ayn\u0131 g\u00fcn i\u00e7inde ba\u015fka kullan\u0131c\u0131lara veya kullan\u0131c\u0131 gruplar\u0131na y\u00f6nlendirebilece\u011fi mesaj say\u0131s\u0131n\u0131n 5'le s\u0131n\u0131rlanaca\u011f\u0131 bildirilmi\u015fti.,Hint h\u00fck\u00fcmeti, \u015firketi, bu tip kullan\u0131mlara kar\u015f\u0131 bir \u00f6nlem almamas\u0131 halinde yasal m\u00fceyyidelerle kar\u015f\u0131la\u015fabilece\u011fi konusunda uyarm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Hindistan, 200 milyon kullan\u0131c\u0131yla Whatsapp'\u0131n en b\u00fcy\u00fck pazar\u0131 konumunda. Hintli kullan\u0131c\u0131lar di\u011fer \u00fclkelerdekinden daha fazla mesaj, foto\u011fraf ve video payla\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Hindistan'\u0131n \u00e7e\u015fitli b\u00f6lgelerinde may\u0131s ay\u0131ndan itibaren sosyal medyada yay\u0131lan \u00e7ocuk ka\u00e7\u0131rma s\u00f6ylentileri nedeniyle en az 20 ki\u015fi lin\u00e7 edilmi\u015f, \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi yaralanm\u0131\u015ft\u0131. Ayr\u0131ca \u00fclkede M\u00fcsl\u00fcman n\u00fcfusa y\u00f6nelik inan\u00e7 temelli sald\u0131r\u0131lar ve lin\u00e7 te\u015febb\u00fcsleri meydana gelmi\u015fti.\r\n\r\n