WhatsApp'tan tepki çeken karar: Verisini paylaşmayana yasak geliyor

Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde olan WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n ho\u015funa gitmeyecek bir karar i\u00e7in harekete ge\u00e7ti. \r\n\r\n,Kullan\u0131m ko\u015fullar\u0131nda de\u011fi\u015fikli\u011fe gitmeye haz\u0131rlanan mesajla\u015fma platformu, verilerini Facebook ile payla\u015fmayan kullan\u0131c\u0131lara yasak getirmeye haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\n,WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131 bug\u00fcn hizmetin yeni \u015fartlar\u0131 ve gizlilik politikas\u0131yla ilgili uygulama i\u00e7i bildirim almaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Facebook ile WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n verilerini payla\u015faca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan platform kullan\u0131c\u0131lara se\u00e7im hakk\u0131 tan\u0131mad\u0131.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu de\u011fi\u015fikli\u011fi kabul etmeme \u015fans\u0131 olmayan kullan\u0131c\u0131lar ya bu \u015fekilde WhatsApp'\u0131 kullanacak ya da platformu kullanmay\u0131 b\u0131rakacak.\r\n\r\n,Ba\u015fka bir deyi\u015fle WhatsApp yeni kurallar\u0131 kabul etmeyen kullan\u0131c\u0131lara yasak getirecek. S\u00f6z konusu karar\u0131n 8 \u015eubat itibari ile y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesi bekleniyor.