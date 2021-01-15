WhatsApp'tan Türkiye açıklaması

WhatsApp, yeni gizlilik s\u00f6zle\u015fmesi nedeniyle tepkileri \u00fczerine toplam\u0131\u015ft\u0131. Bu geli\u015fmeler sonras\u0131 kullan\u0131c\u0131lara bilgi vermek isteyen WhatsApp T\u00fcrkiye'deki kullan\u0131c\u0131lar\u0131na \u00f6zel yeni bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n,WhatsApp bu sabah T\u00fcrkiye\u2019deki kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n uygulama ekranlar\u0131nda \u00f6zel bir duyuru yay\u0131mlayarak, Hizmet Politikas\u0131 ve Gizlilik Kurallar\u0131 ile ilgili do\u011frular\u0131 tekrar hat\u0131rlatt\u0131.\r\n,\u015eirket ayr\u0131ca \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131: "Gizlilik Politikam\u0131z hakk\u0131nda payla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z son g\u00fcncellemeden bu yana T\u00fcrkiye'deki kullan\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131zdan bir\u00e7ok soru ald\u0131k ve bu sorular\u0131 yan\u0131tlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle T\u00fcrkiye\u2019deki kullan\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131za, \r\n,WhatsApp'\u0131n ve Facebook\u2019un mesajlar\u0131n\u0131z\u0131 g\u00f6remedi\u011fini tekrar teyit eden \u00f6zel bir durum mesaj\u0131 g\u00f6ndermeye ba\u015fl\u0131yoruz.", \r\n- Gizlili\u011finizi korumaya kararl\u0131y\u0131z.\r\n \r\n- Ki\u015fisel sohbetleriniz u\u00e7tan uca \u015fifreli olduklar\u0131 i\u00e7in WhatsApp bunlar\u0131 okuyamaz ve dinleyemez.\r\n \r\n- WhatsApp payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z konumu g\u00f6remez.\r\n \r\n- WhatsApp ki\u015filerinizi Facebook ile payla\u015fmaz.\r\n