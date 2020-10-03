WhatsApp'tan yeni bomba özellik: Süresiz oldu!

WhatsApp, uzun y\u0131llard\u0131r beklenen bomba \u00f6zelli\u011fini nihayet kullan\u0131ma sundu. Bug\u00fcnden itibaren WhatsApp'ta bak\u0131n neyle kar\u015f\u0131la\u015facaks\u0131n\u0131z?\r\n\r\n,WhatsApp'ta herhangi birini ya da grubu sessize almak isteyen kullan\u0131c\u0131lar en fazla 1 y\u0131l boyunca sessize alabiliyordu. S\u00fcre doldu\u011funda ise ses a\u00e7\u0131l\u0131yordu.\r\n\r\n,Yeni gelen \u00f6zellik sayesinde kullan\u0131c\u0131lar art\u0131k kar\u015f\u0131s\u0131ndakini s\u0131n\u0131rs\u0131z s\u00fcreyle sessize alabilecek. B\u00f6ylece tekrar ses a\u00e7\u0131lana kadar ki\u015finin ya da grubun sesi kendi kendine a\u00e7\u0131lmayacak. Son g\u00fcncelleme sonras\u0131 yeni \u00f6zellik kademeli olarak kullan\u0131c\u0131lara bug\u00fcn da\u011f\u0131t\u0131lmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,WhatsApp'\u0131n bir ba\u015fka bomba \u00f6zelli\u011fi daha ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Mesaj g\u00f6nderenlerin mesajlar\u0131n\u0131 yok edecek olan bu \u00f6zellik bak\u0131n nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor, nas\u0131l g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor?\r\n\r\n,WhatsApp, g\u00f6rsel medyalar\u0131 kar\u015f\u0131 tarafa yollayan kullan\u0131c\u0131lar\u0131n bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sonradan yok edebilmesini sa\u011flayacak. Yani s\u00fcreli mesaj yollama d\u00f6nemi ba\u015fl\u0131yor.\r\n\r\n,Ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcnde de g\u00f6rebilece\u011finiz gibi bir foto\u011fraf, video veya GIF se\u00e7er se\u00e7mez hemen sol tarafta yer alan simgeye t\u0131klayarak s\u00fcreli bir \u015fekilde g\u00f6nderilmesini sa\u011flayabileceksiniz.\r\n\r\n,Ancak bu s\u00fcrenin ne kadar uzunlukta olaca\u011f\u0131 hen\u00fcz bilinmiyor. Ancak s\u0131zan bilgilere g\u00f6re kullan\u0131c\u0131lar\u0131n o ki\u015fiyle sohbeti tamamlamas\u0131yla g\u00f6nderilen i\u00e7erikler (foto\u011fraflar) kaybolacak.\r\n\r\n,Di\u011fer yandan WhatsApp'a bilgisayar\u0131 ba\u015f\u0131ndan girenler i\u00e7in yeni bir d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor. Bak\u0131n yeni \u00f6zellik hayata ge\u00e7ti\u011finde neyle kar\u015f\u0131la\u015facaks\u0131n\u0131z?\r\n\r\n,WhatsApp'ta kullan\u0131c\u0131lar\u0131n en b\u00fcy\u00fck sorunlar\u0131ndan biri tarih oluyor. Bak\u0131n WhatsApp'a girdi\u011finizde art\u0131k ne yapabileceksiniz?\r\n\r\n,Mesajla\u015fma platformu WhatsApp'\u0131n masa\u00fcst\u00fc s\u00fcr\u00fcm\u00fc WhatsApp Web'e "dokunarak oturum a\u00e7ma" \u00f6zelli\u011fi geliyor. Yani yak\u0131nda parmak izinizle de WhatsApp'\u0131 bilgisayardan a\u00e7abileceksiniz. Bunun i\u00e7in parmak izi okuyucusu bulunan bir laptop kullanman\u0131z yeterli olacak.\r\n\r\n,WhatsApp, \u00e7ok yak\u0131nda birden fazla cihazdan ayn\u0131 hesab\u0131n kullan\u0131labilmesinin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7acak. \u015eu an tek cihazda WhatsApp hesab\u0131n\u0131 kullanmak isteyenler, daha fazla cihazda WhatsApp'a girebilecek. Ancak as\u0131l bomba \u00f6zellik bu de\u011fil!\r\n\r\n,WhatsApp'ta birden \u00e7ok hesap \u00f6zelli\u011fi aktif oldu\u011funda sohbet yedekleme derdinden de kurtulacaks\u0131n\u0131z. Nas\u0131l m\u0131?\r\n\r\n,Yeni bir telefon ald\u0131\u011f\u0131n\u0131zda WhatsApp yede\u011finin yeni cihaza ta\u015f\u0131nmas\u0131 genelde sorunlu oluyor. Ancak bu \u00f6zellik sayesinde yeni cihaz\u0131n\u0131zda WhatsApp'\u0131 aktif hale getirdi\u011finizde sohbet kay\u0131tlar\u0131n\u0131z otomatik olarak yedeklenecek ve yeni cihaza aktar\u0131lacak.\r\n\r\n,Ancak bu yedekleme i\u015flemini yaparken mutlaka WiFi a\u00e7\u0131k olmak zorunda; aksi halde yedekleme s\u00f6z konusu olmayacak.\r\n\r\n,Di\u011fer yandan WhatsApp'ta yeni emojiler de devreye giriyor. \u0130\u015fte WhatsApp kullan\u0131rken kullanmaya ba\u015flayaca\u011f\u0131m\u0131z o emojiler...\r\n\r\n,WhatsApp ise bug\u00fcn i\u00e7in en \u00e7ok kullan\u0131lan uygulamalardan biri ve b\u00fcnyesinde yo\u011fun bir \u015fekilde emoji kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan 138 yeni emojiyi kullan\u0131ma sunacak.\r\n\r\n,WhatsApp'\u0131n 2.20.197.6 final s\u00fcr\u00fcm\u00fcyle birlikte kar\u015f\u0131m\u0131za gelen yeni emojilerde geni\u015f bir kitleye hitap eden pek \u00e7ok farkl\u0131 tipte emoji dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,Bu emojileri kullanman\u0131z i\u00e7in ek bir ayar yapman\u0131za da gerek yok.\r\n\r\n,Sadece WhatsApp'\u0131n ilgili g\u00fcncellemesini uygulama ma\u011fazas\u0131ndan indirmeniz yeterli.\r\n\r\n