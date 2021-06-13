WhatsApp'tan yeni özellik: 5 kereyle sınırlandırıldı

D\u00fcnya genelinde y\u00fczmilyonlarca kullan\u0131c\u0131s\u0131 bulunan WhatsApp'tan yeni bir g\u00fcncelleme geliyor.,\r\n\r\nWhatsApp daha \u00f6nce 20 olan mesaj iletme s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 be\u015fe d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. \u015eirket yanl\u0131\u015f bilgilerin yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Be\u015f kere iletilen mesaja i\u015faret konulacak ve al\u0131c\u0131lar mesaj\u0131 sadece bir kere iletebilecek. ,\r\n\r\nWhatsApp ayr\u0131ca s\u0131k s\u0131k iletilen mesajlar i\u00e7in de do\u011frulama yapabilece\u011finiz bir b\u00fcy\u00fcte\u00e7 getiriyor. \r\n\r\n,Flash Call ad\u0131 verilen bu \u00f6zellik do\u011frulama \u015fifresi girmeyi gereksiz hale getiriyor. \r\n\r\nSadece android cihazlara gelecek bu \u00f6zellikten iOS kullan\u0131c\u0131lar\u0131 yararlanamayacak. \r\n\r\n,WhatsApp k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce \u00e7oklu cihaz deste\u011fini duyurmu\u015ftu. Flash Call ad\u0131ndaki bu \u00f6zellik ge\u00e7i\u015fi kolayla\u015ft\u0131racak. \r\n\r\nAni aramayla, WhatsApp size mesaj atmak yerine h\u0131zl\u0131ca \u00e7a\u011fr\u0131 b\u0131rakacak. Sistem arama kay\u0131tlar\u0131n\u0131z\u0131 inceledi\u011finde telefonunuzda WhatsApp'tan gelen aramay\u0131 g\u00f6r\u00fcrse do\u011frulama ger\u00e7ekle\u015fecek. \r\n\r\n,WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp s\u0131z\u0131nt\u0131lar\u0131yla bilinen WA-BetaInfo'ya \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131. \r\n\r\n\r\n,\r\n\r\n\r\nCEO Cathcart, tek bir hesab\u0131n d\u00f6rt ayr\u0131 cihazda kullan\u0131labilece\u011fini s\u00f6yledi. Yani WhatsApp'\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z telefon internete ba\u011fl\u0131 olmazsa dahi di\u011fer cihazlardan ileti\u015fime devam edebileceksiniz.\r\n,\r\n\r\nBu \u00f6zellik WhatsApp'\u0131n rakibi Telegram'da bulunuyor. Ancak Telegram ise WhatsApp gibi u\u00e7tan uca \u015fifreleme sunmuyor. \r\n,WhatsApp, iPad'lerde kullan\u0131lam\u0131yor. Cathcart \u015firketin bir iPad uygulamas\u0131 \u00fczerinde de \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. \r\n,Farkl\u0131 cihaz deste\u011fi de d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde WhatsApp hesab\u0131n\u0131z\u0131 ayr\u0131 bir telefon numaras\u0131na ihtiya\u00e7 duymadan hem telefon hem tablet hem masa\u00fcst\u00fcnde kullanabileceksiniz. \r\n,Apple cihazlar\u0131yla Android cihazlar\u0131 aras\u0131nda ge\u00e7i\u015f yapan kullan\u0131c\u0131lar mesajlar\u0131n\u0131 aktarmakta zorluk ya\u015f\u0131yordu. \r\n\r\n\u015eirket yeni g\u00fcncellemeyle bu sorunun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ecek.,S\u0131zan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcye g\u00f6re bundan sonra kullan\u0131c\u0131lar g\u00fcvenli olmayan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti uygulamalara ihtiya\u00e7 duymayacak. \r\n\r\n\r\n,\u00d6zellik \u015fu anda geli\u015ftirme a\u015famas\u0131nda. Ne zaman yay\u0131mlanaca\u011f\u0131na dair bir tarih bulunmuyor.\r\n