WhatsApp'tan yeni özellik: 'Çoklu cihaz' dönemi

WhatsApp pek \u00e7ok kullan\u0131c\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan talep edilen \u00f6zellik i\u00e7in harekete ge\u00e7ti. \u015eirketin \u00e7oklu cihaz deste\u011fi \u00f6zelli\u011fini test etmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,\u00d6zellikle koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 pek \u00e7ok ileti\u015fim odakl\u0131 uygulama gibi kullan\u0131m oran\u0131 artan WhatsApp'\u0131n platforma entegre edece\u011fi \u00f6zellik beta s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde bulunan bilgiler ile netlik kazand\u0131.,Android Police'te yer alan habere g\u00f6re, Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan WhatsApp \u00e7oklu cihaz deste\u011fi \u00f6zelli\u011fini test etmeye ba\u015flam\u0131\u015f durumda.\r\n\r\nS\u00f6z konusu \u00f6zelli\u011fin aktif hale getirilmesinin ard\u0131ndan ad\u0131ndan da anla\u015f\u0131laca\u011f\u0131 \u00fczere WhatsApp iki farkl\u0131 cihazdan ayn\u0131 anda kullan\u0131labilecek.,Uzun s\u00fcredir en b\u00fcy\u00fck rakibi Telegram'da yer alan \u00f6zelli\u011fin WhatsApp'a ne zaman entegre edilece\u011fine dair bir a\u00e7\u0131klama ise bulunmuyor.\r\n\r\nBeta s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde yer alan bilgilere bak\u0131l\u0131rsa WhatsApp ayn\u0131 Snapchat'te oldu\u011fu gibi yok olan mesajlar \u00f6zelli\u011fini \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde kullan\u0131c\u0131lar\u0131na sunmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,Expiring Messeges (S\u00fcresi dolan mesajlar) olarak adland\u0131r\u0131lan \u00f6zellik kapsam\u0131nda kullan\u0131c\u0131lar g\u00f6nderdikleri mesajlar\u0131n otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek.,Beta s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde yer alan bilgiye g\u00f6re kullan\u0131c\u0131lar 1 g\u00fcn 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar aras\u0131nda bir se\u00e7im yapma imkan\u0131na sahip olacak. (NTV)